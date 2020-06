"The Voice of Poland": Natalia Szroeder nową trenerką?

Szykują się spore zmiany w obsadzie trenerów muzycznych show TVP - "The Voice of Poland" i "The Voice Kids".

Natalia Szroeder ma pojawić się w "The Voice of Poland" /Mateusz Jagielski /East News

Przypomnijmy, że w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Trenerzy podczas finału "The Voice of Poland 10" 1 / 15 Margaret Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Jeszcze pod koniec 2019 r. zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Laureatką jubileuszowej odsłony została Alicja Szemplińska, podopieczna Barona i Tomsona, którzy oceniają też uczestników dziecięcego "The Voice Kids".

Wiadomo już, że w składzie trenerskim zabraknie Margaret.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret opuści "The Voice of Poland"? INTERIA.PL

"Szkoda, bo 'The Voice of Poland' kocham. No ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę" - ogłosiła wokalistka na Instagramie.

Po tych słowach oficjalny komunikat wystosowała Telewizja Polska.

"TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji 'VoP'. Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie" - czytamy.

Trwa medialna karuzela nazwisk, która rozkręciła się na dobre po ogłoszeniu informacji o internetowych castingach do "The Voice of Poland", "The Voice Kids" (dzieci w wieku 8-14 lat) i "The Voice Senior" (uczestnicy powyżej 60. roku życia), które zakończyły się 31 maja.

Finał "The Voice Senior" 1 / 15 Siostry Szydłowskie Źródło: AKPA udostępnij

Przez niecałe dwa tygodnie do "dorosłego" "The Voice" zgłosiło się prawie 5 tysięcy osób. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszył się casting do dziecięcej wersji - prawie 3000 zgłoszeń. Z kolei do drugiej edycji "The Voice Senior" wpłynęło niemal pół tysiąca zgłoszeń.

"The Voice Kids": Finał drugiego sezonu 1 / 30 Ania Dąbrowska została zwyciężczynią drugiej edycji "The Voice Kids". Zobacz zdjęcia z finału programu. Źródło: TVP Autor: Jan Bogacz udostępnij

"Super Express" podaje, że nową trenerką w "The Voice of Poland" ma być 25-letnia Natalia Szroeder. To spore zaskoczenie, bo wokalistka w marcu prowadziła w Polsacie nowy program muzyczny "The Four. Bitwa o sławę". Show po emisji drugiego odcinka został zawieszony w związku z pandemią koronawirusa.

Niemal pewny jest powrót do TVP Edyty Górniak, która ma wybrać, czy pojawi się w "The Voice of Poland", czy w "The Voice Kids". Z kolei w dziecięcej wersji nową trenerką ma być Ania Wyszkoni.



W ostatnim czasie Natalia Szroeder wypuściła piosenkę "Pestki", która jest zapowiedzią nowego etapu w karierze.

Clip Natalia Szroeder Pestki

Sprawdź tekst piosenki "Pestki" w serwisie Teksciory.pl!

Wokalistka swoją muzyczną przygodę rozpoczynała jak była dzieckiem. Na początku brała udział w programie "Od przedszkola do Opola". W 2011 roku została laureatką jednego z odcinków "Szansy na sukces", wykonując utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Cicha woda" ( zobacz! ).

Natalia Szroeder walczy z kreacją 1 / 7 Natalia Szroeder zmaga się z kreacją podczas koncertu "Miłość jest wszystkim" w Gdyni Źródło: Reporter Autor: Wojciech Strozyk/ udostępnij

Coraz większą popularność zaczęła zdobywać od 2012 roku nagrywając własne single oraz współpracując z Liberem. Na jej solowy album fani musieli trochę poczekać, płyta "NATinterpretacje" ukazała się w 2016 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o płycie "NATinterpretacje" INTERIA.PL

Szroeder brała też udział w popularnych programach: w 2015 roku w "Twoja twarz brzmi znajomo", wygrała też siódmą edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (2017 r.).

Pierwsze informacje o drugiej płycie pojawiły się jeszcze na początku 2016 r. Dotychczas poznaliśmy single "Parasole", "Nie oglądam się" i "Nie mów nic".