W 12. edycji "The Voice of Poland" możemy zobaczyć mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Dla Piekarczyka i Steczkowskiej jest to powrót do show TVP2 - pierwszy zasiadał w czerwonym fotelu od drugiej do piątej edycji, a wokalistka pojawiła się w drugiej, czwartej i piątej odsłonie.

"The Voice Of Poland": Trzasnął jej "grzyba"?

Podczas jednego z występów z nadchodzącego odcinka, Marek Piekarczyk zdecydowanie zaskoczył Justynę Steczkowską.

"Wyjdę tam i trzasnę ci grzyba!" - zażartował rockman, co rozbawiło Steczkowską.

Wokalistka nie była jednak w stanie ukryć zaskoczenia, kiedy Piekarczyk pod koniec występu faktycznie wstał, zakradł się do fotela jurorki i uruchomił przycisk obracający jej fotel. Możecie to zobaczyć na przedpremierowym wideo!

Jak zareaguje Steczkowska i co stanie się dalej ze śpiewającą w trakcie tego incydentu wokalistką? Przekonajcie się w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2!

The Voice of Poland: Emocje w pierwszym odcinku

W pierwszy odcinku nowa jurorka, Sylwia Grzeszczak zalała się łzami ze wzruszenia.

"Nikt mnie nie widział, jak płaczę w telewizji" - powiedziała autorka "Tamta dziewczyna", "Małe rzeczy", "Sen o przyszłości", "Pożyczony".

Jak się okazuje utwór "Rysunek na szkle" z repertuaru zmarłego w kwietniu Krzysztofa Krawczyka, który zaśpiewała jedna z uczestniczek, jest niezwykle ważny w życiu nowej trenerki.

"Zaśpiewałaś piosenkę, którą usłyszałam pierwszy raz wiele lat temu, kiedy miałam pięć lat i brałam udział w programie 'Od przedszkola do Opola'. Śpiewaliśmy wszyscy piosenki Krzysztofa Krawczyka. Życzę ci, żebyś miała przy sobie takich artystów, trafiła do trenerów, którzy również przekażą ci taką emocję, jaką przekazał mi wtedy tamten trener czyli Krzysztof, od której, nawet po latach, popłynie ci łza..." - mówiła Grzeszczak.

Zapłakaną trenerkę pocieszała bardziej doświadczona koleżanka - Justyna Steczkowska.



"Sylwunia moja kochana. Twoja łza jest cenniejsza niż złoto. Takie wzruszenia w programie to jest to, co wszyscy kochamy" - mówiła Steczkowska.

"The Voice of Poland 12" - kiedy kolejny odcinek?

Na nowy sezon programu musieliśmy czekać rok. Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych. Drugi odcinek 12. edycji rozpocznie się w sobotę, 18 września o godz. 20.