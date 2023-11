"Hackney Diamonds" to pierwszy album studyjny The Rolling Stones z premierowym materiałem od czasu wydanego w 2005 r. "A Bigger Bang". Muzycy od tego czasu nieustannie bili kolejne rekordy za sprawą wyprzedanych światowych tras koncertowych. W 2016 r. ukazał się nagrodzony Grammy krążek "Blue & Lonesome". Zespół zaprezentował na nim nowe wersje bluesowych kawałków, które pomogły stworzyć brzmienie grupy. Album podbił listy sprzedaży na całym świecie.



W ubiegłym roku Stonesi występowali w ramach trasy Sixty przed niemal ćwiartką miliona fanów. The Rolling Stones sprzedali łącznie ponad 250 mln albumów na całym świecie. Teraz zapowiedzieli kolejną niespodziankę dla fanów - wydawnictwo "Hackney Diamonds (Live Edition)", które poza materiałem z podstawowej wersji ostatniego albumu będzie zawierało także siedem utwór zagranych przez grupę podczas imprezy premierowej w nowojorskim klubie Racket. Kameralny koncert zgromadził zaledwie kilkaset osób - przyjaciół zespołu i fanów.



Wydawnictwo trafi na rynek 15 grudnia i znajdą się na nim pierwsze koncertowe wykonania czterech piosenek z nowej płyty, w tym "Sweet Sounds of Heaven" z gościnnym udziałem Lady Gagi, a także trzy klasyczne utwory - "Shattered", "Tumbling Dice" oraz "Jumpin' Jack Flash".



Zespół zdobył uznanie krytyków nie tylko albumem "Hackney Diamonds", ale także nowojorskim koncertem.

"Wszyscy zgromadzeni mieli świadomość, że byli świadkami czegoś historycznego" - komplementowała redakcja "Rolling Stone'a". W podobnym tonie wypowiadał się reprezentant Pitchforka, pisząc: "Na pół godziny klub zamienił się w rock'n'rollowy kościół".

Choć podczas koncertu na scenie w piosence "Bite My Head Off" zabrakło Paula McCartneya, to grupa promuje wydawnictwo nowym klipem ze słowami do utworu. Widać w nim także niepublikowane zdjęcia ze studia nagraniowego, a także z koncertu w Racket.

The Rolling Stones nagrali "Hackney Diamonds" w składzie: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. To pierwsza w dorobku zespołu współpraca z producentem i muzykiem Andrew Wattem.

The Rolling Stones - "Hackney Diamonds (Live Edition)". Lista utworów:

CD1



1. Angry



2. Get Close



3. Depending On You



4. Bite My Head Off



5. Whole Wide World



6. Dreamy Skies



7. Mess It Up



8. Live By The Sword



9. Driving Me Too Hard



10. Tell Me Straight



11. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga)



12. Rolling Stone Blues



CD2 - Live At Racket, NYC



1. Shattered (Live at Racket, NYC)



2. Angry (Live at Racket, NYC)



3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)



4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)



5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)



6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)



7. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)