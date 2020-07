The Rolling Stones i Jimmy Page razem. Niepublikowany utwór "Scarlet" z 1973 r. trafił do sieci

Utwór "Scarlet" jest wyjątkowy, bo gościnnie na gitarze zagrał w nim Jimmy Page, lider Led Zeppelin, co zupełnie odmieniło brzmienie zespołu.

Mick Jagger (The Rolling Stones) w 1973 r. /Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix /Getty Images

The Rolling Stones przygotowują się właśnie do wrześniowej premiery nowej edycji albumu "Goats Head Soup" i z tej okazji co jakiś czas publikują dawno nagrane utwory, które jeszcze nie miały swojej premiery. Tym razem padło na "Scarlet" - efekt całonocnej jam session Micka Jaggera i Keitha Richardsa z Jimmym Page'em.

Był rok 1973. Muzycy The Rolling Stones i Led Zeppelin znali się świetnie, bo nagrywali swoje płyty w tych samych studiach, a także w domu Jaggera. Podczas wspólnego, "niezobowiązującego" spotkania w londyńskim Island Studios powstała opublikowana dziś - po niemal pół wieku - piosenka "Scarlet", w której na plan pierwszy wybija się psychodeliczna partia gitary Page'a.

W oficjalnym komunikacie, który zespół The Rolling Stones przygotował przed opublikowaniem utworu, można przeczytać, że dzięki tej gitarze "utwór stał się zaraźliwy i obleśny, jak wszystko, co zespół wywinął w tej świętej epoce". I że poza Jimmym, Mickiem i Keithem, w nagraniu utworu wziął też udział również Rick Grech z Blind Faith.

Clip The Rolling Stones Scarlet (Goats Head Soup 2020) | Lyric video

Z nagraniem tym wiąże się plotka, jakoby Page zamierzał wtedy odejść z Led Zeppelin i utwór "Scarlet" miał być zaczątkiem jego solowej kariery. Tym bardziej, że tytuł odnosi się do córki Page'a: Scarlet Lilith Eleidy Page (wówczas trzyletniej). Ostatecznie grupa Led Zeppelin rozpadła się sześć lat później, po śmierci perkusisty Johna Bonhama.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jimmy Page: To są muzyczne skarby INTERIA.PL

Dwupłytowe wydanie albumu "Goats Head Soup"z 1973 roku ukaże się 4 września. Nie jest to typowa reedycja, bo zawiera dodatkowo dziesięć mało znanych utworów grupy (w tym alternatywnych miksów).

Wcześniej do sieci trafił już teledysk do utworu "Criss Cross".

Clip The Rolling Stones Criss Cross