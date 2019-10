The Music of Cream: Synowie Gingera Bakera i Jacka Bruce'a w akcji

W lutym 2020 r. w USA i Kanadzie rozpocznie się trasa grupy The Music of Cream, którą tworzą synowie nieżyjących już Jacka Bruce'a i Gingera Bakera oraz bratanek Erica Claptona.

Kofi Baker poszedł w ślady swojego ojca, Gingera Bakera z Cream /Michael Ochs Archives /Getty Images

Przypomnijmy, że w 1966 r. gitarzysta Eric Clapton (sprawdź!), śpiewający basista Jack Bruce (sprawdź!) i perkusista Ginger Baker założyli Cream, jedną z pierwszym supergrup w świecie rocka.

Reklama

Zespół istniał w latach 1966-1968, powracając na występ z okazji wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame (1993) i na cztery błyskawicznie wyprzedane koncerty w Royal Albert Hall w Londynie na początku maja 2005 r.

Studyjny dorobek to zaledwie cztery płyty: "Fresh Cream" (1966), "Disreali Gears" (1967), "Wheels of Fire (1968) i pożegnalna "Goodbye" (1969).

Do najbardziej znanych utworów należą "Sunshine of Your Love", "White Room", "Crossroads" i "I Feel Free".

To właśnie cały materiał z albumu "Disraeli Gears" na koncertach w Ameryce Północnej zaprezentuje zespół pod szyldem The Music of Cream. Ponoć ta płyta należała do ulubionych wydawnictw zmarłego 6 października Gingera Bakera.



Na scenie zaprezentują się Kofi Baker, Malcolm Bruce i Will Johns, bratanek Erica Claptona.

Podczas 40 koncertów fani będą mogli usłyszeć także inne utwory Cream, Claptona i Blind Faith - zespołu, w którym występowali gitarzysta i perkusista po rozpadzie Cream.



"Z mojego punktu widzenia granie 'Disraeli Gears' w całości da możliwość sięgnięcia po utwór 'Blue Condition', który bardzo lubię. Uwielbiam także okładkę tej płyty - z siostrą śmialiśmy się, że możecie zobaczyć na niej nos naszego taty. Wiążą się z tą płytą szczęśliwe wspomnienia, które będziemy mogli przenieść na scenę" - mówi Kofi Baker.