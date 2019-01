"The Masked Singer": Tori Spelling zdemaskowana. Jak zareagowali jurorzy?

Amerykański program "The Masked Singer" cieszy się niesłabnącą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Kolejną gwiazdą, która ujawniła swoją twarz, została aktorka Tori Spelling.

Jednorożec, czyli Tori Spelling odpadła z "The Masked Singer" /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to najnowszy program telewizji Fox, którego pierwszy odcinek wyemitowano 2 stycznia 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".



Przez program przewija się 12 celebrytów, jednak jurorzy i widzowie nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w pluszowym kostiumie. W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy.



Producenci programu jeszcze przed startem programu oznajmili, że uczestnicy programu, których nazwisk tak szybko nie poznamy, maja łącznie: 65 nominacji Grammy, 16 nominacji do Emmy, 16 platynowych płyt, cztery tytuły Super Bowl oraz cztery gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.



Do tej pory z programem pożegnało się pięcioro celebrytów. Jednak jak się okazało, producenci zamiast zakontraktować artystów z najwyższej półki, zatrudnili do zabawy nieco zapomniane gwiazdy.

Z show pożegnali się więc już futbolista Antonio Brown, aktor komediowy Tommy Chong, była gwiazda NFL Terry Bradshaw, komiczka Margaret Cho oraz znana z serialu "Beverly Hills 902190" Tori Spelling.

Idolka nastolatków z lat 90. odpadła do tej pory jako ostatnia, ukrywając się przez cztery odcinki programu pod kostiumem jednorożca. Mimo, że internauci podejrzewali, że Spelling występuje w "TMS", gdy zdjęła swoją maskę, jurorzy nie kryli swojego zdumienia.



Świetne wyniki i drugi sezon

Mimo mieszanych recenzji, program cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów przez telewizory oraz angażując ich w sieci. Ze średnią oglądalnością ponad siedmiu milionów widzów na odcinek "The Masked Singer" jest jednym z najczęściej wybieranych programów w amerykańskiej telewizji.

Takie wyniki oraz ciągłe zamieszanie wokół programu sprawiły, że telewizja Fox zamówiła drugi sezon show.

"Odpowiedź na 'The Masked Singer' była fantastyczna i jesteśmy zachwyceni, że możemy zaprezentować kolejny sezon. Cieszę się, że śpiewający paw stał się elementem popkultury!" - stwierdził Rob Wade z telewizji Fox, zapowiadając, że druga edycja programu będzie jeszcze bardziej zabawna i dziwaczna.



Przypomnijmy, że w jury programu zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger, aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym został natomiast Nick Cannon.