"The Masked Singer": Seal zdemaskowany!

W 11. odcinku amerykańskiej edycji programu "The Masked Singer" zdemaskowano dwie gwiazdy. Pierwszą z nich jest brytyjski piosenkarz Seal.

Seal występował jako lampart /FOX via Getty Images /Getty Images

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Wideo Leopard Performs "Somebody To Love" By Queen | Season 2 Ep. 2 | THE MASKED SINGER

Reklama

Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

"The Masked Singer": Uczestnicy pierwszej edycji programu 1 / 12 Uczestnicy programu "The Masked Singer" - potwór Źródło: Getty Images Autor: FOX udostępnij

W drugiej edycji występuje 16 uczestników w przebraniu m.in. motyla, orła, flaminga, lisa, pandy, pingwina, szkieletu, drzewa, jajka i lodów. Wiadomo, że w sumie mają na koncie m.in. 42 nominacje do Grammy, 69 nominacji do Emmy, 31 utworów na szczycie listy "Billboardu", 20 platynowych i sześć multiplatynowych płyt, siedem wygranych w meczu o Super Bowl. Dodatkowo dwie osoby znalazły się na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu "Time".

W jury ponownie zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger (znana z Pussycat Dolls - sprawdź!), aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym znów jest Nick Cannon.

W poprzednich odcinkach odpadli m.in. wokalistka i osobowość telewizyjna Kelly Osbourne (córka Ozzy'ego i Sharon), wokalistki Patti LaBelle i Michelle Williams, internetowy gamer Tyler "Ninja" Blevins czy takie gwiazdy telewizji, jak Ana Gasteyer i Sherri Shepherd.

Teraz z programem pożegnali się koszykarz NBA Victor Oladipo i brytyjski wokalista Seal.

Wideo Seal wydaje nową płytę z piosenkami swoich mistrzów (Associated Press/x-news)

W swoim ostatnim, 11. odcinku programu, Seal zaśpiewał utwór "Big Spender" Shirley Bassey. Brytyjczyk pamiętany z przebojów "Crazy", "Kiss from a Rose" i "Fly Like an Eagle" występował w stroju lamparta.

Z kolei Victor Oladipo wykonał piosenkę Binga Crosby'ego "Winter Wonderland". Ukrywał się pod maską Thingamajig. "Thingamajig" w slangu oznacza "coś, czego nazwa została zapomniana", czyli "tamten, taki tam".

Do końca sezonu wyemitowane zostaną jeszcze dwa odcinki, a w programie zostali: Lis, Rottweiler i Flaming.



Wideo The Leopard Is Unmasked: It's Seal! | Season 2 Ep. 11 | THE MASKED SINGER