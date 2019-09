"The Masked Singer": Ruszyła druga edycja w USA. Kto odpadł z programu?

W USA rozpoczęła się druga edycja programu "The Masked Singer", w którym celebryci występują przed jurorami i publicznością w specjalnych kostiumach.

W przebraniu jajka w "The Masked Singer" wystąpił Johnny Weir /FOX Image Collection /Getty Images

"The Masked Singer" to nowy program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Pierwszą edycję w USA wygrał raper T-Pain, który pokonał w finale nazywaną "cesarzową soulu" wokalistkę Gladys Knight i wokalistę i aktora Donny'ego Osmonda.



Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

Wideo The Winner Is Revealed | Season 1 Ep. 10 | THE MASKED SINGER

W jury ponownie zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger (znana z Pussycat Dolls), aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym znów jest Nick Cannon.

Pod koniec stycznia potwierdzono, że Fox zamówił drugi sezon produkcji. Pierwsza seria "The Masked Singer" była jednym z najchętniej oglądanych programów w amerykańskiej telewizji.

W drugiej edycji występuje 16 uczestników w przebraniu m.in. motyla, orła, flaminga, lisa, pandy, pingwina, szkieletu, drzewa, jajka i lodów. Wiadomo, że w sumie mają na koncie m.in. 42 nominacje do Grammy, 69 nominacji do Emmy, 31 utworów na szczycie listy "Billboardu", 20 platynowych i sześć multiplatynowych płyt, siedem wygranych w meczu o Super Bowl. Dodatkowo dwie osoby znalazły się na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu "Time".



Wideo Egg Performs "Just Dance" By Lady Gaga | Season 2 Ep. 1 | THE MASKED SINGER

W pierwszym odcinku z programem pożegnali się jajko i lody - w pierwszym przebraniu wystąpił Johnny Weir, amerykański łyżwiarz figurowy, dwukrotny uczestnik igrzysk, brązowy medalista mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery sportowej w 2013 r. został sportowym komentatorem, projektantem mody, początkującym wokalistą oraz aktywistą środowiska LGBTQ (ujawnił się jako gej w swojej książkowej autobiografii).

W 2010 r. wypuścił singla "Dirty Love", który dotarł do szczytu listy sprzedaży Amazona w Japonii.

Wideo The Egg Is Revealed | Season 2 Ep. 1 | THE MASKED SINGER

Wideo You Won't Believe Who Is Under The Egg Mask! | Season 2 Ep. 1 | THE MASKED SINGER

Z kolei pod maską lodów ukrył się Richard Tyler Blevins, 28-letni youtuber i streamer lepiej znany w internetowym świecie pod pseudonimem Ninja.



To najpopularniejszy użytkownik serwisu Twitch.tv z wynikiem ponad 14 mln obserwujących. Zarabia ponad pół miliona dolarów miesięcznie za streamowanie swojej gry w "Fortnite".



Wideo Ice Cream Performs "Whip It" By Devo | Season 2 Ep. 1 | THE MASKED SINGER

Wideo The Ice Cream Is Revealed | Season 2 Ep. 1 | THE MASKED SINGER