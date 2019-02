"The Masked Singer": Ricki Lake odpadła z programu. Robin Thicke miał nosa

Ricki Lake, prezenterka, producentka i aktorka, to kolejna gwiazda, która odpadła z programu "The Masked Singer".

Kruk, czyli Rickie Lake, pożegnał się z programem /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to najnowszy program telewizji Fox, którego pierwszy odcinek wyemitowano 2 stycznia 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".



Przez program przewija się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie. W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu.



Producenci programu jeszcze przed jego startem oznajmili, że uczestnicy na swoim koncie maja łącznie: 65 nominacji Grammy, 16 nominacji do Emmy, 16 platynowych płyt, cztery tytuły Super Bowl oraz cztery gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.

Do tej pory show opuściło sześciu celebrytów - futbolista Antonio Brown, aktor komediowy Tommy Chong, była gwiazda NFL Terry Bradshaw, komiczka Margaret Cho oraz znana z serialu "Beverly Hills 902190" Tori Spelling.

6 lutego z "The Masked Singer" wyeliminowano gwiazdę lat 90., Ricki Lake (w odcinkach prezentowała się w stroju kruka), wieloletnią prezenterkę telewizyjną, pomysłodawczyni popularnego talk show "Ricki Lake" (zdobyła za niego nagrodę Emmy) oraz aktorkę (zagrała m.in. w musicalu "Lakier do włosów" z 2005 roku). Tożsamość przegranej odgadł jeden z jurorów, Robin Thicke.



Przypomnijmy, że w jury programu oprócz autora hitu "Blurred Lines", zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger, aktor Ken Jeong ("Kac Vegas") oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym został natomiast Nick Cannon.

Pod koniec stycznia potwierdzono, że Fox zamówił drugi sezon produkcji. Pierwsza seria "The Masked SingeR" to jeden z najchętniej oglądanych programów w amerykańskiej telewizji.



