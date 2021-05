"The Masked Singer": Mąż Jenny Jameson uczestnikiem. Jurorka oniemiała

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas ostatniego odcinka "The Masked Singer". W programie niespodziewanie pojawił się mąż jednej z jurorek, modelki Jenny Jameson.

Jenna Jameson nie kryła zaskoczenia podczas ostatniego odcinka "The Masked Singer" /FOX /Getty Images

Reklama

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który zdobył gigantyczną popularność w 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Reklama

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

"The Masked Singer": Uczestnicy pierwszej edycji programu 1 / 12 Uczestnicy programu "The Masked Singer" - potwór Źródło: Getty Images Autor: FOX udostępnij

Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa piąty sezon talent show. W tej edycji oprócz rywalizujących ze sobą celebrytów dołączono dodatkowego uczestnika poza stawką o nazwie Cluedle-Doo.

Tożsamość kostiumowego koguta została ujawniona w półfinale programu. Nadprogramowym uczestnikiem, którego obecność była stałym żartem sezonu, okazał się Donnie Wahlberg, wokalista New Kids On The Block, a prywatnie mąż jurorki programu - modelki i celebrytki Jenny Jameson.

Ta nie kryła zaskoczenia, gdy zobaczyła twarz swojego męża. Jurorka była tak podekscytowana, że zaraz chwilę po demaskacji Cluedle-Doo upadła na podłogę.

"Mam tak świetny słuch, a nie potrafiłam rozpoznać głosu swojego męża?!" - zastanawiała się Jameson.

Przypomnijmy, że resztę składu jurorskiego uzupełniają: Nicole Scherzinger, Rob Thicke i Ken Jeong. Prowadzącym jest natomiast Nick Cannon.