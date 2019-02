"The Masked Singer": Joey Fatone i Rumer Willis poza programem

Amerykański talent show "The Masked Singer" wchodzi w finalne etapy. W ostatnim odcinku widzowie poznali tożsamość aż dwóch celebrytów, którzy występowali w programie. Swoje maski ściągnęli Joey Fatone oraz Rumer Willis.

Królik, czyli Joey Fatone, pożegnął się z "The Masked Singer" /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to nowy program telewizji Fox, który emitowany jest od stycznia 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Przez program przewija się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie. W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu.

Producenci widowiska jeszcze przed jego startem oznajmili, że uczestnicy na swoim koncie maja łącznie: 65 nominacji Grammy, 16 nominacji do Emmy, 16 platynowych płyt, cztery tytuły Super Bowl oraz cztery gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.

Przed półfinałem show opuściło siedmiu celebrytów - m.in. aktorka komediowa Margaret Cho, gwiazda "Beverly Hills 902010" Tori Spelling, prezenterka telewizyjna Ricki Lake oraz wokalistka LaToya Jackson.

Gwiazdami numer osiem i dziewięć, które pożegnały się z programem zaraz przed finałowym odcinkiem, byli Joey Fatone (w programie chował się pod maską królika) oraz Rumer Willis (występowała jako lew).



Joey Fatone znany jest przede wszystkim ze swojej działalności w kultowym boysbandzie 'N Sync, który funkcjonował w latach 1995 - 2002 i sprzedał na całym świecie ponad 50 milionów płyt. Największą karierę po rozpadzie boysbandu zrobił Justin Timberlake, który do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd pop na całym świecie.

Fatone popchnął swoją karierę w innym kierunku i skupił się na pracy w telewizji. Występował m.in. w takich produkcjach jak "Dotyk anioła", "Moje wielkie greckie wesele" i "Przystanek miłości". Ponadto występował na Broadwayu, udzielał się w programach telewizyjnych (przez pięć lat był spikerem w amerykańskiej "Familiadzie") oraz był uczestnikiem "Tańca z gwiazdami", w którym zajął drugie miejsce.



Rumer Willis to aktorka szerszej publiczności znana z grania w serialu "Imperium". Zaliczyła również epizody w takich produkcjach jak "90210", "CSI:NY", "Hawaii Five-0" i "Słodkie kłamstewka". Prywatnie Willis jest córką Bruce'a Willisa i Demi Moore.



Przypomnijmy, że w jury programu zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger, aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Jurorem specjalnym w odcinku był aktor i komi Kenan Thompson. Prowadzącym jest natomiast Nick Cannon.

Pod koniec stycznia potwierdzono, że Fox zamówił drugi sezon produkcji. Pierwsza seria "The Masked Singer" to jeden z najchętniej oglądanych programów w amerykańskiej telewizji.