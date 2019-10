"The Masked Singer": Dr. Drew kolejnym celebrytą w programie

W trzecim odcinku "The Masked Singer" program opuścił Drew Pinsky, lepiej znany jako Dr. Drew - lekarz-celebryta, prowadzący telewizyjny i radiowy.

"The Masked Singer": Orzeł odpadł z z programu /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Reklama

Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

Gwen Stefani: Popowa buntowniczka kończy 50 lat 1 / 9 Gwen Stefani swoją muzyczną przygodę rozpoczęła w grupie No Doubt, którą założyła wraz z bratem w 1986 roku. Na sukces jednak skład musiał chwilę poczekać. Grupa ogromną popularność zdobyła po wydaniu płyty "Tragic Kingdom" (sprzedała się w nakładzie 16 milionów egzemplarzy), na której znalazł się wielki przebój lat 90. – "Don't Speak". Źródło: Getty Images Autor: Tim Mosenfelder udostępnij

W drugiej edycji występuje 16 uczestników w przebraniu m.in. motyla, orła, flaminga, lisa, pandy, pingwina, szkieletu, drzewa, jajka i lodów. Wiadomo, że w sumie mają na koncie m.in. 42 nominacje do Grammy, 69 nominacji do Emmy, 31 utworów na szczycie listy "Billboardu", 20 platynowych i sześć multiplatynowych płyt, siedem wygranych w meczu o Super Bowl. Dodatkowo dwie osoby znalazły się na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu "Time".

Do grona przegranych w show w trzecim odcinku "The Masked Singera" dołączył słynny telewizyjny lekarz, Dr. Drew Pinsky, który występował w stroju orła. Celebryta oraz prowadzący audycje radiowe i programy w TV, był uczestnikiem, który wyjątkowo dobrze ukrywał swoją tożsamość i gdy ściągnął maskę zaskoczył nie tylko publiczność w studiu, ale również internautów.



Wideo The Eagle Is Revealed! Who's Behind The Mask? | Season 2 Ep. 3 | THE MASKED SINGER

"Nie mam duszy rockmana. Tak przynajmniej sądziłem, ale gdy założyłem tę maskę to pojawiła się. Ten program mnie zmienił. Mogę robić rzeczy, o którym myślałem, że są nie dla mnie. Nie zrobiłbym tego bez maski" - stwierdził po odpadnięciu celebryta, który w swoim ostatnim odcinku wykonał m.in. piosenkę "These Boots Are Made For Walking" Nancy Sinatry.



W jury ponownie zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger (znana z Pussycat Dolls - sprawdź!), aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym znów jest Nick Cannon.



Wideo Eagle Performs "These Boots Are Made For Walkin'" | Season 2 Ep. 3 | THE MASKED SINGER