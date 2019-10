"The Masked Singer": Córka Muhammada Alego w programie

Laila Ali, amerykańska bokserka i najmłodsza córka Muhammada Alego, to trzeci uczestnik drugiego sezonu show "The Masked Singer", który pożegnał się z programem.

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Pierwszą edycję w USA wygrał raper T-Pain (sprawdź!), który pokonał w finale nazywaną wokalistkę Gladys Knight (posłuchaj!) i wokalistę i aktora Donny'ego Osmonda.

Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

W drugiej edycji występuje 16 uczestników w przebraniu m.in. motyla, orła, flaminga, lisa, pandy, pingwina, szkieletu, drzewa, jajka i lodów. Wiadomo, że w sumie mają na koncie m.in. 42 nominacje do Grammy, 69 nominacji do Emmy, 31 utworów na szczycie listy "Billboardu", 20 platynowych i sześć multiplatynowych płyt, siedem wygranych w meczu o Super Bowl. Dodatkowo dwie osoby znalazły się na liście najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu "Time".

Podczas drugiego odcinka programu poznaliśmy tożsamość kolejnego uczestnika show. Tym razem z "The Masked Singer" pożegnała się Laila Ali (występowała w stroju pandy) - amerykańska bokserka, a prywatnie najmłodsza córka Mohammada Alego i Veroniki Porsche Anderson.

"To niesamowite doświadczenie. Śpiewanie było czymś, co zawsze chciałam zrobić, ale wstydziłam się swojego głosu i nie byłam pewna siebie" - stwierdziła przegrana Ali, która przyznała, że robiła, co w jej mocy, aby nie odpaść. W drugim odcinku pięściarka wykonała utwory "Stronger" Kelly Clarkson i "All I Do Is Win" T-Paina.



W jury ponownie zasiadają wokalistka Nicole Scherzinger (znana z Pussycat Dolls - sprawdź!), aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Prowadzącym znów jest Nick Cannon.