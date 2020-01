"The Four - Bitwa o sławę" nowym talent-show Polsatu na wiosnę. Igor Herbut w jury?

Wiosną 2020 roku Polsat pokaże nowy cotygodniowy talent show "The Four - Bitwa o sławę" - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Producentem programu jest Rochstar, a - jak wynika z nieoficjalnych informacji - w gronie jury ma się znaleźć Igor Herbut.

Igor Herbut zostanie jurorem w programie Polsatu?

Z naszych ustaleń wynika, że "The Four - Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku przez brytyjsko-izraelską firmę produkcyjno-dystrybucyjną Armoza Formats dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom". Program dotychczas wyemitowano na takich rynkach jak: USA (w tym kraju w jury znajdowali się m.in.: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Diddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzyczny DJ Khaled), Brazylia, Rosja, Peru, Grecja, Izrael, Kazachstan, Litwa i Rumunia.

Jest to talent-show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy. Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

Wideo Rebecca vs James: Two Rising Stars' EPIC Battle For Stardom!! | S2E1 | The Four

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

"The Four - Bitwa o sławę" od innych programów muzycznych różni się brakiem przesłuchań scenicznych. Pretendenci od razu śpiewają przed publicznością studyjną i sędziami.

Castingi do polskiej edycji talent-show mają się rozpocząć w najbliższym czasie i będą kontynuowane w trakcie nadawania programu (zakończą się tuż przed jego końcem).

Igor Herbut w jury?

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, w jury "The Four - Bitwa o sławę" znajdą się trzy osoby, które będzie złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z sędziów może być Igor Herbut. "The Four - Bitwa o sławę" składa się z ośmiu 2-godzinnych odcinków, które nadawane będą raz w tygodniu. Premiera programu ma się odbyć w wiosennej ramówce 2020 roku.



Polską wersję "The Four" na zlecenie Telewizji Polsat realizuje Rochstar.