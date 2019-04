The Cranberries o "All Over Now": Czasem wystarczy tylko jeden riff

Na stronach Interii możecie już zobaczyć materiał wideo, w którym muzycy The Cranberries opowiadają o utworze "All Over Now". To pierwszy oficjalny singel z pożegnalnej płyty "In the End", która ukaże się 26 kwietnia.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) zmarła 15 stycznia 2018 r. /Xavi Torrent/WireImage /Getty Images

Album "In the End" będzie pożegnalnym materiałem irlandzkiego składu. Znajdzie się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć wokalistka Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią.



Reklama

Przypomnijmy, że liderka The Cranberries zmarła 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Śmierć Dolores była szokiem nie tylko dla jej fanów, ale i dla samych kolegów z The Cranberries. Wokalistka miała bowiem sporo planów muzycznych. Jednym z pomysłów nagrania nowej płyty ze swoim zespołem, którą pierwotnie planowano na 2018 r.

- Dolores była bardzo podekscytowana rozpoczęciem pracy nad tym albumem. I szczerze wierzę, że chciałaby, abyśmy go dokończyli - mówi w rozmowie z Interią gitarzysta Noel Hogan.

Pożegnanie Dolores O'Riordan 1 8 21 stycznia 2018 r. w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się ceremonia pożegnania Dolores O'Riordan, liderki irlandzkiej grupy The Cranberries. Autor zdjęcia: Charles McQuillan Źródło: Getty Images 8

Pierwszym singlem promującym płytę "In The End" był "All Over Now", któremu towarzyszy animowany teledysk.



Clip The Cranberries All Over Now

Sprawdź tekst utworu "All Over Now" w serwisie Teksciory.pl!



"Pierwsze pomysły na ten utwór pojawiły się podczas poprzedniej trasy koncertowej. Dolores i ja kilkukrotnie rozmawialiśmy o twórczości The Cure. Na koncertach ten zespół często wydłużał swoje utwory w stosunku do wersji studyjnych, swobodnie się nimi bawiąc. Dolores bardzo spodobał się ten pomysł. Powiedziałem jej, że my również możemy tak robić grając na żywo, że możemy dać jej większą przestrzeń w utworze..." - opowiada Noel Hogan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "All Over Now" materiały prasowe

"Zacząłem więc układać formę w swojej głowie, myśleć jak nowa piosenka mogłaby zabrzmieć. Trwało to kilka tygodni. Któregoś razu, późną nocą skomponowałem w końcu partię gitary, tą którą można usłyszeć dziś na nagraniu... Od tego momentu szło już trochę łatwiej. Nowy kawałek zaczął rozkwitać. Czasem wystarczy tylko jeden riff, by potem przy tworzeniu reszty piosenki oprzeć się na nim. Tak właśnie było i w tym przypadku. Oryginalne demo które przygotowałem ma około sześciu minut. Wysłałem je do Dolores. Po tygodniu przysłała mi nagranie z gotowym tekstem do pierwszej zwrotki i refrenu. Do momentu odejścia Dolores nie zdawałem sobie sprawy, ale wiem, że to my mieliśmy bezpośredni wpływ na to, że pracowała ona tak ciężko. Dokończyła ten utwór... Ale nie było jej dane go zaprezentować" - dodaje gitarzysta The Cranberries.



Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger" (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.