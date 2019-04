The Cranberries: Dolores O'Riordan była szczęśliwa ("Summer Song")

Na stronach Interii możecie zobaczyć kolejne wideo, w którym muzycy The Cranberries opowiadają o swojej pożegnalnej płycie "In the End", która ukaże się 26 kwietnia, ponad 15 miesięcy po śmierci wokalistki Dolores O'Riordan.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) zmarła w styczniu 2018 r. /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Grupa The Cranberries kontynuuje promocję swojej najnowszej płyty "In The End". Album będzie pożegnalnym materiałem irlandzkiego składu. Znajdzie się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć wokalistka Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią.

Dotychczas formacja zaprezentowała nagrania "All Over Now" (miał premierę w pierwszą rocznicę śmierci Dolores), "The Pressure", "Wake Me When It's Over" i "In the End".

Utwór "Summer Song" pierwotnie miał być zatytułowany "My Everything".

"To prawdopodobnie najbardziej offbeatowa piosenka. Myślę że ten utwór oraz 'Got It', to dwa najbardziej optymistyczne kawałki albumu. Są one dowodem na to że Dolores nie czuła presji i była szczęśliwa w owym czasie. To naprawdę pozytywne utwory... Przypominają mi trochę New Order. Tak, zdecydowanie, te partie basu, to brzmienie. Rzeczywiście słychać podobieństwo" - opowiada perkusista Fergal Lawler.

"To jeden z wielu utworów, który jest odbiciem tego czego słuchaliśmy w młodości, przy czym dojrzewaliśmy. To wszystko zatacza koło... Tak jak Fergal powiedział, to bardzo offbeatowa piosenka, po prostu 'Summer Song'. Kiedy pierwszy raz ją usłyszałem, to już wtedy wydawało mi się, że to może być odpowiedni, który mógłby ukazać się latem. Stephen, nasz producent, rozwinął i dopracował tę koncepcję szczęśliwego letniego utworu. Cieszymy się z efektu jaki osiągnął. To bardzo jasny punkt naszego albumu" - dodaje gitarzysta Noel Hogan.



Przypomnijmy, że liderka The Cranberries zmarła 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Po śmierci piosenkarki do sieci trafiło specjalne oświadczenie muzyków, w którym zakomunikowano, że album, który był przygotowywany wraz z O'Riordan ujrzy światło dzienne i będzie zarazem ostatnim krążkiem grupy.

- Dolores była bardzo podekscytowana rozpoczęciem pracy nad tym albumem. I szczerze wierzę, że chciałaby, abyśmy go dokończyli - mówi w rozmowie z Interią gitarzysta Noel Hogan.

Pierwszym singlem promującym płytę "In The End" był "All Over Now", któremu towarzyszy animowany teledysk.

"Pierwsze pomysły na ten utwór pojawiły się podczas poprzedniej trasy koncertowej. Dolores i ja kilkukrotnie rozmawialiśmy o twórczości The Cure. Na koncertach ten zespół często wydłużał swoje utwory w stosunku do wersji studyjnych, swobodnie się nimi bawiąc. Dolores bardzo spodobał się ten pomysł. Powiedziałem jej, że my również możemy tak robić grając na żywo, że możemy dać jej większą przestrzeń w utworze..." - opowiadał Noel Hogan.

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger” (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.