The Best Of Polish Hip-Hop Music Awards. Kiedy i gdzie oglądać? [PROGRAM, DATY]

Lech Polish Hip-Hop Music Awards to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. We Wrocławskiej Hali Stulecia 19 sierpnia, odbyło się rozdanie statuetek połączone z koncertami raperów w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej pod batutą Jacka Piskorza.

Nagrody wręczali osobistości ze świata mediów, kina, muzyki i sportu, jak m.in. Yankes, Natalia Tober, Mery Spolsky, Karolina Czarnecka, Tomasz Smokowski, Liroy i Marcin Różal Różalski oraz Piotr Głowacki.

Największym zwycięzcą gali został Quebonafide, którego nagrodzono aż czterema statuetkami, w tym najważniejszymi: za Album roku ("Romantic Psycho") oraz Artystę roku, a także za Kooperację roku ("BUBBLETEA" z Darią Zawiałow) i Video roku ("SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ").



W programie "The Best Of Polish Hip-Hop Music Awards" będziecie mogli zobaczyć spektakularne widowisko. Koncerty topowych twórców hip hopu na największej scenie w historii Hali Stulecia oraz wywiady m.in. z donGURALesko, Tede, Sariusem, Solarem, Kabe i wieloma innymi.

"The Best Of Polish Hip-Hop Music Awards" będzie można oglądać w niedziele 12 września i 19 września o godzinie 20:00 na antenie ESKA TV!