"The Beatles: Get Back". Kiedy premiera filmu o The Beatles?

"The Beatles: Get Back" to dokument opisujący historię czwórki muzyków z Liverpoolu. Już niedługo pojawi się w kinach.

30 stycznia 1969 roku The Beatles zagrali swój ostatni koncert /Michael Ochs Archives /Getty Images

Za reżyserię odpowiada Peter Jackson, znany z pracy nad adaptacją "Władcy Pierścieni".

Zebrany materiał obejmował 55 godzin materiału filmowego oraz 140 godzin nagrań z sesji do albumu "Let It Be" w styczniu 1969 roku.

Wśród materiału znalazł się również zapis z finałowego koncertu The Beatles na dachu siedziby ich firmy Apple.

"Ten film będzie najlepszym doświadczeniem, o jakim fani Beatlesów od dawna marzyli" - obiecuje Peter Jackson.

"Jakby transportował nas wehikuł czasu. Wracamy do 1969 roku, siedzimy w studiu, obserwując tych czterech przyjaciół, którzy razem tworzą świetną muzykę" - dodaje.



Przy filmie współpracowały także partnerka Johna Lennona, Yoko Ono oraz wdowa po George'u Harrisonie - Olivia Harrison.

"The Beatles: Get Back" trafi do kin w USA 4 września.



Zespół The Beatles to najważniejsza grupa artystów w historii muzyki popularnej. Żadna inna formacja, w żadnej innej dekadzie XX wieku, nie wywarła podobnego wpływu na muzykę, media, kulturę popularną, świadomość społeczną i styl życia, jaki stał się - niemal natychmiast w skali globalnej - udziałem Wielkiej Czwórki.



Podstawowy skład The Beatles nie wyłonił się od razu, ale nagrania płytowe zespół rozpoczął w zestawie, który przeszedł do historii: John Lennon (ur. 1940 - piosenki, gitara, śpiew), Paul McCartney (ur. 1942 - piosenki, gitara basowa, fortepian, śpiew), George Harrison (ur. 1943 - gitara, śpiew) oraz Ringo Starr (wł. Richard Starkey, ur. 1940 - perkusja).



Koniec The Beatles nastąpił w 1970 roku, co ostatecznie zamykało pewną epokę. Zespół przegrywał w ostatnich latach rywalizację z takimi potęgami nowego rocka, jak Led Zeppelin czy formacje progresywne (m.in. The Jimi Hendrix Experience).



