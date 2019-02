Terry Hall (The Specials): Depresja po porwaniu w dzieciństwie

Terry Hall z zespołu The Specials przyznał, że zmaga się z depresją, która jest wynikiem traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. Wokalista w wieku 12 lat został porwany przez pedofili.

O dramatycznej historii z przeszłości oraz o jej konsekwencjach, Terry Hall opowiedział podczas podcastu "Leciester Square Theather" komikowi Richardowi Herringowi. Wydarzenie miało miejsce na początku lat 70.



"W wieku 12 lat zostałem uprowadzony we Francji przez grupę pedofilii i to otworzyło mi oczy. Teraz mogę się tylko z tego śmiać, ale od tamtego czasu coś zmieniło się w mojej głowie. Od tamtego momentu nie słucham już nikogo" - opowiadał.



"Przez około rok byłem pod wpływem silnych leków, zażywałem valium. Nie chodziłem też do szkoły" - kontynuował.

"Uznałem, że łatwo jest przebaczyć i zapomnieć. Powrót myślami do mojego uprowadzenia sprawia, że zjadam sam siebie, ale zdajesz sobie sprawę, że to pedofilia i że to stało się już częścią twojego życia" - tłumaczył i dodawał, że to przypadkowe wydarzenie nie może zniszczyć mu życia.



Frontman The Specials przyznał, że od tamtego czasu ma również problemy psychiczne.

"Cierpię na depresję maniakalną, przez długi czas unikałem wszelkiego rodzaju leków, a 10 lat temu zacząłem brać lit i takie tam. I nadal jestem na lekach. Trochę to wszystko pomaga" - dodał.

Terry Hall oprócz działania w grupie The Specials, występował również z Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka oraz Vegas. Miał okazję współpracować m.in. z Sinnead O'Connor, Dub Pistols, The Lightning Seeds, Gorillaz, Trickym, Junkie XL i Lilly Allen.