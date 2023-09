"Każdy dzień jest nowym początkiem. Nie rujnuj dobrego dnia negatywnym wczoraj! Duuuużo optymizmu. Pozdrawiam gorąco" - napisała Teresa Werner pod najnowszym zdjęciem na Instagramie.

"Każdy dzień jest darem życzę pięknego dnia", "Cudowny przekaz", "Pani optymizm wprawia mnie w pozytywny nastrój", "Piękna dama" - pisali w komentarzach zachwyceni fani wokalistki, która w tym roku skończyła 65 lat.

Instagram Post Rozwiń

Teresa Werner ostatnimi czasy naprawdę rozpieszcza swoich fanów. Kilka dni temu udostępniła w sieci teledysk do piosenki "Do mnie wróć". Autorem oryginalnej wersji nagrania jest chorwacki muzyk Pero Rogan, a za polskie słowa odpowiada sama wokalistka.

Reklama

"Słowa, które napisałam do piosenki wyrażają przepiękne uczucia, które towarzyszą miłości. Całość moich emocji i wewnętrznych przemyśleń została zapisana w pięknym obrazie" - tak Teresa Werner zapowiedziała premierę teledysku do piosenki "Do mnie wróć" .

Teresa Werner uwielbia swoich fanów. Oni ją także!

Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Clip Teresa Werner Czy to jest miłość

"W wieku 16 lat musiałam też rozpocząć bardzo odpowiedzialne, dorosłe życie, łącząc szkołę z pracą zawodową. Byliśmy wizytówką kultury z Polski, to zobowiązywało. Zespół "Śląsk" był postrzegany jako coś niewyobrażalnie elitarnego. Wszyscy czuliśmy, że nasza praca jest wyjątkowa. Dawaliśmy z siebie maksimum możliwości. Miałam zaszczyt przepracować w tym wspaniałym zespole 32 lata i 8 miesięcy. Nawet nie zauważyłam, kiedy ten czas przeleciał" - wspominała w rozmowie z Interią.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna". W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Clip Teresa Werner Oczy twe

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje", "Kocham swoje morze", "Spełnić marzenia", "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt milionów odsłon.

Pod koniec 2021 roku wokalistka zagrała koncert podsumowujący dekadę jej kariery.

Clip Teresa Werner Miłość jest piękna

"Przez ostatnie 10 lat przemierzałam nasz piękny kraj setki razy. Zagrałam dla was tysiące koncertów w dużych miastach, miasteczkach i wsiach. Te 10 lat było dla mnie bardzo ważne. Spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy swoim pozytywnym myśleniem i wieloma talentami inspirowali mnie do jeszcze cięższej i bardziej wytrwałej pracy. To właśnie z wami przez te 10 lat budowałam mój sukces. Pamiętam o wszystkich, którzy okazali mi swoje wsparcie i na których mogę liczyć. Nie zawiodę was"- zadeklarowała wówczas Teresa Werner.

Clip Teresa Werner Dałabym Ci dała

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. W teledysku do piosenki "Szczęśliwi we dwoje" możemy podziwiać piosenkarkę i jej męża w scenerii Zamku w Mosznej.