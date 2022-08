Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner ( posłuchaj! ) debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ). W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.

Teresa Werner pozuje na plaży

Teresa Werner w najnowszym poście na Instagramie pokazała swoje zdjęcie z kamienistej plaży.

"Kamieniste plaże też maja swój urok. Najlepiej wybrać te z otoczokami, bo to świetny masaż dla stóp. No cóż, tych jednak tutaj zabrakło. Miłego weekendu" - napisała wokalistka.

Zdjęcie polubiło ponad 2 tysiące fanów, którzy nie kryją zachwytów w komentarzach. "Śliczne zdjęcie", "Zachwycająca, zgrabna i powabna", "Pani Teresa cofnęła się w czasie" - piszą w komentarzach.

