Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowaną singlem "Miłość jest piękna" (sprawdź!).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" (posłuchaj!), "Kocham swoje morze" (posłuchaj!), "Spełnić marzenia" (posłuchaj!), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. Jazda konna jest największą pasją Joanny. W teledysku "Warto żyć" możemy zobaczyć, że w siodle znakomicie czuje się również Teresa Werner.

- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.

Teresa Werner milczy na Instagramie. Fani śląskiej gwiazdy są zaniepokojeni

Teresa Werner zawsze znana była z tego, że utrzymywała ze swoimi fanami kontakt w mediach społecznościowych - zwłaszcza na swoim profilu na Instagramie. To tam publikowała zdjęcia z koncertów, wakacji oraz swojego domu oraz dzieliła się z słuchaczami jej muzyki swoimi przemyśleniami.

Fani pierwszej damy śląskiej piosenki są zaniepokojeni, ponieważ ostatni post Teresa Werner opublikowała 18 listopada 2022 roku.

Wśród komentarzy pod ostatnim zdjęciem pani Teresy, oprócz masy komplementów, pojawiają się też wiadomości takie jak: "Ależ dawno nie było żadnych nowych materiałów".

Nie wiemy czemu Teresa Werner porzuciła swój profil na Instagramie, ale przypuszczamy, że może mieć to związek z ogromną ilością koncertów, jakie ostatnio gra ze swoim zespołem. Na szczęście artystka jest aktywna na swoim Facebooku, gdzie informuje o swoich koncertach oraz udostępnia fotorelacje z nich.

"Króciutko w domu i dalej w trasę. Tak wiele koncertów, że nie nadążam z fotorelacjami dla Was" - pisze Teresa Werner w jednym z ostatnich postów.

