Teresa Werner podzieliła się ze swoimi fanami nową fotografią. Przez ostatni czas nie dodawała wielu zdjęć, a jej miłośnicy niepokoili się nagłym zniknięciem.

Teraz w jej mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które wierni fani wokalistki powinni kojarzyć - z planu pięknego klipu "Oczy Twe".

Werner zachęciła fanów, by skorzystali z upalnej aury i wybrali się nad wodę. "Życzę Wam cudownego wypoczynku" - skierowała słowa do fanów.

"Zgadzam się z Panią taki upalny czas najlepiej spędzać nad wodą albo gdzieś w cieniu pod drzewkiem Dziękuję za życzenia oraz pozdrowienia";

"Upalnie ufff... widok przepięknej Tereni może dodatkowo podwyższyć ciśnienie u płci męskiej";

"Najpiękniejsza kobieta uroda i wdzięk osobisty obłędne i ten głos bajka pozdrawiam serdecznie i gorąco" - piszą w komentarzach wierni miłośnicy Teresy Werner.

Teresa Werner - daty najbliższych koncertów:

2.07.2023 - Zawiercie

28.07.2023 - Pruszcz Gdański

12.08.2023 - Żnin

13.08.2023 - Kępno

24.08.2023 - Szczecin

27.08.2023 - Strzegom

2.09.2023 - Wiskitki

3.09.2023 - Odolanów

1.10.2023 - Brześć Kujawski

20.10.2023 - Głubczyce

21.10.2023 - Częstochowa

22.10.2023 - Łódź

4.11.2023 - Gdynia

5.11.2023 - Grudziądz

6.11.2023 - Koszalin

Pod koniec 2021 roku wokalistka zagrała koncert podsumowujący dekadę jej kariery.

"Przez ostatnie 10 lat przemierzałam nasz piękny kraj setki razy. Zagrałam dla was tysiące koncertów w dużych miastach, miasteczkach i wsiach. Te 10 lat było dla mnie bardzo ważne. Spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy swoim pozytywnym myśleniem i wieloma talentami inspirowali mnie do jeszcze cięższej i bardziej wytrwałej pracy. To właśnie z wami przez te 10 lat budowałam mój sukces. Pamiętam o wszystkich, którzy okazali mi swoje wsparcie i na których mogę liczyć. Nie zawiodę was"- zadeklarowała wówczas Teresa Werner.

Gwiazda dodała też: "Z perspektywy czasu, wiem na pewno, że rozpoczęcie solowej kariery artystycznej to najlepsza decyzja w moim życiu."



Clip Teresa Werner Warto żyć

Kolejny rok był równie pracowity dla śląskiej gwiazdy. W 2022 roku była w trasie koncertowej, a także wydała m.in. klip do utworu "Nie traćmy nawet dnia".

Ostatnio, bo w Walentynki, pisała o nowej piosence "Czy to jest miłość": "Miłość czasem jest trudna. Wymaga poświęceń. Jest też niezwykle piękna. Niepowtarzalna. Jest sensem naszego istnienia".

Clip Teresa Werner Czy to jest miłość

Teresa Werner - kim jest gwiazda śląskiej piosenki?

Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź programu "Koncert życzeń z Teresą Werner" Polo TV

- W wieku 16 lat musiałam też rozpocząć bardzo odpowiedzialne, dorosłe życie, łącząc szkołę z pracą zawodową. Byliśmy wizytówką kultury z Polski, to zobowiązywało. Zespół "Śląsk" był postrzegany jako coś niewyobrażalnie elitarnego. Wszyscy czuliśmy, że nasza praca jest wyjątkowa. Dawaliśmy z siebie maksimum możliwości. Miałam zaszczyt przepracować w tym wspaniałym zespole 32 lata i 8 miesięcy. Nawet nie zauważyłam, kiedy ten czas przeleciał - wspominała w rozmowie z Interią.

Clip Teresa Werner Oczy twe

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Clip Teresa Werner Miłość jest piękna

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Clip Teresa Werner Dałabym Ci dała

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.



Teresa Werner - życie prywatne

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. W teledysku do piosenki "Szczęśliwi we dwoje" możemy podziwiać piosenkarkę i jej męża w scenerii Zamku w Mosznej.



- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.



- Jestem urodzoną optymistką, niektórzy mówią, że szczęściarą. Faktem jest, że urodziłam się w czepku, ale czy to coś znaczy? Moje dzieciństwo miałam trudne, nie przelewało się w domu. Ojca straciłam zaraz po moim urodzeniu, mama wychowywała mnie sama, jednocześnie pracując. Musiałam od najmłodszych lat radzić sobie sama - wspominała.

Clip Teresa Werner Miłość to nie zabawa

- To mnie nauczyło, że w życiu nie jest ci dane wszystko na tacy, ale musisz zawalczyć, jeśli chcesz zdobyć coś więcej niż inni. Nigdy się nie zatrzymywałam, choć nieraz było ciężko, mój wrodzony optymizm nie pozwalał mi myśleć, że nie może być inaczej jak tylko dobrze. Kryzysy są i odchodzą. Nie można myśleć cały czas negatywnie, bo w ten sposób nie dopuszczamy do siebie tej dobrej aury. Sił nieraz mi brakowało, wtedy czerpałam z rezerw i szłam do przodu. Bez mojego mocnego charakteru i konsekwencji w tym co robię, nie było by mnie tutaj, gdzie dzisiaj jestem - przedstawia swoją filozofię Teresa Werner.

Clip Teresa Werner Całuj mnie

Najmocniej skrywaną tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat. 10 marca 2017 r. w Bieruniu odbył się urodzinowy koncert wokalistki, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy przypada dokładna rocznica jej urodzin.