Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner ( posłuchaj! ) debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź programu "Koncert życzeń z Teresą Werner" Polo TV

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ). W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Reklama

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Clip Teresa Werner Miłość jest piękna

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński. Od września emitowane są nowe odcinki.

Najmocniej skrywaną tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat.

Clip Teresa Werner Miłość to nie zabawa

Teresa Werner relaksuje się w domu. Pokazała za dużo?

Teresa Werner jest niezwykle zajętą kobietą. Gra bardzo dużo koncertów, oprócz tego przygotowuje dla swoich fanów nowe teledyski oraz zajmuje się produkcją perfum z własnej linii.

W tym momencie jednak najprawdopodobniej odpoczywa w swoim domu, o czym może świadczyć najnowsze zdjęcie na jej Instagramie.

W opisie użyła słów "dom" i "relaks".

"Piękna kobieta", "Boska", "Cudowna" - prawią piosenkarce komplementy w komentarzach, co sprawił pewnie głęboki dekolt gwiazdy śląskiej piosenki. Odsłoniła za dużo?

Instagram Post