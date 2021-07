Tentation przed premierą debiutanckiej płyty "Le Berceau Des Dieux"

Heavymetalowy kwartet Tentation z Francji odlicza już dni do premiery pierwszego albumu.

Zespół Tentation niedługo wyda debiutancki album

"Le Berceau Des Dieux" (fr. "Kolebka bogów") nagrano we francuskim studiu It oraz należącym do zespołu studiu L'art ou Cochon. Miks i mastering odbyły się w studiu Moontower w Barcelonie pod okiem Javiego Féleza Rodrigueza.

Autorem okładki jest argentyński artysta Carlos Palma Cruchaga.

W kompozycji "Heavy Metal" wystąpili gościnnie trzej francuscy wokaliści: Patrice Le Calvez z Titan, Iron Jérémy z Iron Slaught i Jey Deflagratör z formacji Hexecutor.

Debiutancki longplay Tentation będzie mieć swą premierę 24 lipca nakładem włoskiej Gates Of Hell Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, w edycji kasetowej oraz w odsłonie cyfrowej.

Z premierowym utworem "Le Couvent" Tentation możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Le Berceau Des Dieux":

1. "L'Exode"

2. "Le Couvent"

3. "La Chute Des Titans"

4. "Interlude"

5. "Le Taureau D’Airain"

6. "Conquérants"

7. "Baldr"

8. "Blanche"

9. "L'Enfant De Gosthal"

10. "Heavy Metal".