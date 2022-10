Poszukiwanie nowych talentów na TikToku stało się dla dużych wytwórni normalnością. Warto przypomnieć, że gwiazdą tej platformy był m.in. reprezentant Wielkiej Brytanii na tegorocznej Eurowizji - Sam Ryder - który zajął drugie miejsce w konkursie.



Teraz talentów na TikToku będzie szukał również Simon Cowell oraz jego firma Syco Entertainment. Słynny juror ogłosił rozpoczęcie współpracy z serwisem społecznościowych, a także wytwórnią Universal.

Projekt Cowella będzie nazywał się StemDrop. Jej start zapowiedziano na 26 października za pośrednictwem platformy TikTok. Jak będzie działała wspomniana usługa?

Juror "Mam talent" rusza na podbój TikToka. Jak będzie szukał nowych gwiazd?

Nieodkryci jeszcze wokaliści otrzymają dostęp do platformy z nienazwanymi jeszcze piosenkami, które stworzone zostały przez znanych producentów. Każdy element kompozycji będzie można zmieniać i interpretować w dowolny sposób, co ma pomagać w tworzeniu własnej muzyki.



W ten sposób każdy z młodych twórców biorących udział w projekcie ma otrzymać pomoc w rozpoczęciu kariery muzycznej. Pierwszy utwór, która znajdzie się na platformie, został skomponowany przez słynnego szwedzkiego producenta - Maxa Martina - współpracującego z Britney Spears, Katy Perry, Christiną Aguilerą i Justinem Timberlakiem.



"To okazja do napisania piosenki wspólnie z jednym z największych autorów wszech czasów, a to po prostu się nie zdarza w prawdziwym świecie" - opowiadał Reutersowi Cowell w trakcie specjalnego wywiadu.

Zdjęcie Simon Cowell / NBC/NBCU Photo Bank / Getty Images

"Nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Wiem, że jest wielu utalentowanych ludzi na świecie, którzy próbują się wyróżnić i mam nadzieję, że to będzie miało duży wpływ na ich karierę" - dodał. Cowell dodał, że Max Martin był bardzo zainteresowany projektem po tym, jak TikTok zdobył popularność.



Każdy nowy utwór, z którym będą mogli pracować młodzi twórcy, będzie pojawiał się na platformie co około 10 tygodni. Telewizyjny gwiazdor nie zdradził jednak, kto jeszcze został zaangażowany w jego nowe przedsięwzięcie.

Majątek Simona Cowella

Jak wylicza "The Sun" majątek Simona Cowella wynosi obecnie ponad 440 milionów dolarów (jest jedną z najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii). Niedawno juror oraz jego firma SyCo Entertainment podpisała gigantyczny kontrakt dotyczący finansowania globalnej marki "Mam talent".

Firma Cowella miała dzięki transakcji otrzymać 125 milionów dolarów na rozwój formatu. Sam juror i gwiazdor telewizji również ma dzięki temu sporo zarobić.