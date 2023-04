"Blurred Lines" (sprawdź!) to jeden z najpopularniejszych utworów 2013 roku. Teledysk ma na swoim koncie ponad 843 mln odtworzeń. Sławę dzięki niemu zdobyła również Emily Ratajkowski, która w nieocenzurowanej wersji pokazuje się topless wraz z Elle Evans i Jessi M'Bengue.

Tekst piosenki oraz teledysk do numeru od początku wywołały mnóstwo dyskusji. Klip nazwano seksistowskim oraz poniżającym kobiety. Słowa utworu miały natomiast promować kulturę gwałtu, na co nie godziły się protestujące przeciwko numerowi kobiety.

Reklama

Autorzy hitu przez wiele lat odrzucali wszystkie zarzuty dotyczące szowinizmu. W 2019 roku wyłamać postanowił się natomiast Pharrell Williams, który w magazynie "GQ" otwarcie przyznał, że zmienił zdanie na temat utworu oraz samego teledysku.



Clip Robin Thicke Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

Emily Ratajkowski o obmacywaniu na planie "Blurred Lines"

Największa gwiazda klipu - Emily Ratajkowski - która od kilku lat niechętnie odpowiada na pytania dotyczące kręcenia znanego klipu, zdanie zmieniła w 2021 roku. W swojej książce "My Body" ujawniła bulwersującą historię z planu.

Modelka wyznała w niej, że na planie była obmacywana przez Robina Thicke'a. Wokalista miał złapać ją od tyłu za piersi. "Nagle, zupełnie znikąd, poczułam zimne i obce dłonie, obejmujące moje nagie piersi. Instynktownie się odsunęłam, a gdy się odwróciłam, zobaczyłam Robina Thicke'a" - czytamy. Wokalista miał być nietrzeźwy.



"Uśmiechnął się tym swoim głupkowatym uśmiechem i odsunął. Moja głowa zwróciła się wtedy w kierunku ciemności. Reżyserka krzyknęła do mnie, czy wszystko ze mną w porządku" - wspominała Ratajkowski. Przyznała, że czuła się upokorzona i nie zareagowała wtedy tak, jak powinna.

Zachowanie Thicke’a z planu potwierdziła reżyserka klipu - Diane Martel: "Pamiętam ten moment. Stał za nią, ponieważ oboje byli z profilu. Krzyknęła moim agresywnym głosem z Brooklynu: 'co ty do cholery robisz, to wszystko, kończymy zdjęcia'".

Elle Evans o "Blurred Lines": Nie chciałam być nagą dziewczyną z klipu

W 2023 roku na temat "Blurred Lines" wypowiedziała się Elle Evans. Modelka, która w tamtym czasie miała 23 lata, przyznała, że zgłosiła się do klipu, bo potrzebowała pieniędzy. "To była jedyna opcja w tamtym czasie" - zwierzyła się serwisowi Bustle.

"Powiedziałam swojemu menedżerowi: 'nie chce utknąć w rozbieranych rolach'. On natomiast odpowiedział: 'Co by było, gdyby Julia Roberts nie chciała zagrać w 'Pretty Woman', bo była tam prostytutką?'".

Elle przyznała, że Diane Martel na planie dbała o bezpieczeństwo modelek. Kazała im też wyglądać jak najmniej seksownie. "Pamiętam, jak krzyczała, aby ograniczyć seksapil" - wspominała.

"Z pewnością nie chciałabym być zapamiętana jako dziewczyna z 'Blurred Lines'. Stało się to czymś, o czym nie chciałam rozmawiać. Ale myślę, że nie należy zapominać o nim ze względu na lekcje jakie z niego wyciągnęłyśmy" - podsumowała.



Zdjęcie Elle Evans / Rochelle Brodin / Contributor / Getty Images

Robin Thicke przepraszał za "Blurred Lines"

Na początku 2021 roku Robin Thicke zabrał głos na temat kontrowersji związanych z piosenką i teledyskiem. Przyznał wprost, że pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca.

"Wybuchła dyskusja, która była potrzebna. I nieważne są twoje intencje, kiedy piszesz piosenkę - ludzie byli przez nią negatywnie nastawieni. Kultura i społeczeństwo od tamtego czasu poszła do przodu. I nie zobaczycie już nigdy takiego teledysku ode mnie" - stwierdził.