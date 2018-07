Tekashi 6ix9ine "FEFE": Kip z Nicki Minaj, kilka godzin po informacji o pobiciu

"FEFE" to nowy numer nowojorskiego rapera 6ix9ine'a, który w sieci pojawił się kilka godzin po tym, jak sieć obiegły doniesienia o porwaniu i pobiciu rapera.

6ix9ine i Nicki Minaj w teledysku "FEFE" /

Teledysk do "FEFE" stworzył duet TrifeDrew - William Asher. W cukierkowym klipie zobaczyć możemy m.in. jedną z najpopularniejszych raperek na świecie, czyli Nicki Minaj. Produkcją numeru zajął się Murda Beatz.

Reklama

Klip trafił do sieci zaledwie kilka godzin po tym, jak media podały informację o porwaniu, pobiciu i obrabowaniu 22-letniego rapera.

Według zeznań wschodzącej gwiazdy hip hopu, napastnicy zaatakowali go, gdy stał na czerwonym świetle, a następnie wciągnęli do swojego samochodu. Złodzieje następnie udali się do domu 6ix9ine'a, gdzie przymusili go do oddania im biżuterii o wartości 750 tys. dolarów. Raper stracił również telefon oraz około 20 tys. dolarów w gotówce.



Gwiazdor po wyjściu ze szpitala odpowiadał na pytania fanów w sieci. 22-latek jest przekonany, że napad zorganizowały osoby z jego otoczenia, gdyż wiedzieli, gdzie mogą go spotkać.

Szybko pojawiły się też spekulacje, że cały napad został sfingowany, a informacja miała podgrzać atmosferę przed premierą teledysku rapera. Policja nie bierze tego jednak pod uwagę i uważa, że cała sytuacja nie była ustawką.