Tego Sylwestra Sławomir i Kajra nigdy nie zapomną. Popłynęły łzy!

Sławomir i Kajra w ostatnich latach każdą sylwestrową noc spędzają na scenie. Rok temu zaśpiewali podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Tym razem Nowy Rok również powitają z Polsatem na Stadionie Śląskim, bo żadna dobra impreza nie może się odbyć bez hitu "Miłość w Zakopanem".

Sławomir i Kajra wspólnie spędzili już niejednego Sylwestra, ale jeden pozostanie w ich pamięci na zawsze. Co takiego wydarzyło się tej nocy?



"Zanim Sylwestry były tak pracowite, to udało mi się na jednym z nich oświadczyć Magdalenie. Zaręczyny miały się odbyć w bajecznych górskich krajobrazach, przy prószącym śniegu, a wylądowaliśmy w błocie, ponieważ była odwilż. Do tego nic się z mojego romantycznego planu nie udało, oprócz pierścionka. Magdalena płakała - tylko nie jestem pewien czy ze szczęścia. Z zaręczyn wyszły 'zaryczyny'. Ale dostałem w owym dniu prawdziwą szablę od przyjaciela, do obrony mojej przyszłej żony. Mam ją, małżeństwo nadal istnieje, więc nie warunki pogodowe są najważniejsze ale miłość" - opowiada Sławomir.



Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów nie zabraknie takich hitów jak "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej, "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari. Na scenie swoje pojawi się także DJ Bobo i jego "Chihuahua", Layzee Fka Mr President i "Coco Jumbo", Maciej Maleńczuk i "Ostatnia nocka" oraz Michał Szpak, Cleo, Feel, Enej i wielu innych artystów.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 31 grudnia w Polsacie! Start o godzinie 20.

