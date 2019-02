Tede & Sir Mich "One Star": Zapowiedź nowej płyty i początek beefu z W.E.N.Ą.?

"One Star" to kolejny singel zapowiadający nowy album Tede i Sir Micha "Karmagedon". Dla sporej grupy fanów numer to prztyczek w nos W.E.N.Y.

Tede i Sir Mich na okładce płyty "Karmagedon" /materiały prasowe

"One Star", czyli najnowszy singiel duetu Tede & Sir Mich promujący album "Karmagedon", to mocny komentarz do rodzimej sceny hiphopowej uzupełniony gościnnym występem Timona.

Klip wyprodukowało Graffiti Films w kooperacji z ekipą NWJ. Reżyserem został Pan Zgrywus, a za zdjęcia odpowiada Łukasz Balcerzak.

Płyta "Karmagedon", która dystrybuowana będzie przez Asfalt Distro, ukaże się 9 maja 2019 roku.



W.E.N.A. zaczepiony?

"Nienawidzę tych sk*rwieli, zrobię se catering z nich / K*rwa nawet na to nie licz, że ci dogram się na feat / Widzisz mi dziś nie brak weny, a jak chcemy będzie beef / Nienawidzę tak tej sceny, bo tu więcej takich cip / Jak ty, takich cip jak ty / Mówią, że to ja to dziwka, ale was nie usprawiedliwia nic / Dlatego milcz. / I to k*rwa pałowanko na fejuniu i IG / Niuniuniuniu niuniuniuniu jeden z drugim jesteś gej / Twój kolega to by uniósł, chociaż flaszek coraz mniej / Opi*rdolcie se po lasze i ok. o nie" - nawija w "One Star" Tede, a wielu słuchaczy sugeruje, że wersy zostały wymierzone w WuDoe, z którym jest skonfliktowany od 2017 roku.

W odpowiedzi W.E.N.A. napisał jedynie na Facebooku "Będzie wojna", a swoim fanom odpisał, że diss na Tedego nagra, gdy zakończy prace nad nową płytą i znajdzie chwilę wolnego czasu. Krążek rapera trafi do sprzedaży 15 marca tego roku.



W 2017 roku Tede zarzucił raperowi, że wykręcał się od nagrania numeru "Tak się robi remix". Właściciel NWJ miał też sporo zastrzeżeń do promocji płyty "Niepamięć".

Z drugiej strony padła zapowiedź możliwego dissu. "Wpi*rdalam się do studia. Potwierdzone info. To nie promocja, ale podziękować za rozgłos powinienem" - pisał na Facebooku W.E.N.A., który zarzucił Tedemu, że krytykowanie go w wywiadzie miało być "tanim chwytem promocyjnym".



