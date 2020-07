Taylor Swift zaskakuje! Przygotowała niespodziewany album "Folklore"

Taylor Swift postanowiła zrobić swoim fanom ogromną niespodziankę i z zaskoczenia zapowiedziała nowy album "Folklore". Jego premiera odbędzie się 24 lipca.

Taylor Swift ogłosiła wydanie nowej płyty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"Większość rzeczy, które planowałam tego lata, nie wydarzyło się, ale jest coś, czego nie planowałem, a się wydarzyło. Tą rzeczą jest mój ósmy album studyjny, 'Folklore'. Niespodzianka! Dziś o północy wydam cały mój nowy album z piosenkami, w które wlałam wszystkie moje zachcianki, marzenia, lęki i rozmyślania. Napisałam i nagrałam tę muzykę podczas izolacji, ale mimo to mogłam współpracować z kilkoma moimi muzycznymi bohaterami" - napisała w mediach społecznościowych Swift i przedstawiła współautorów nowego albumu.



W tworzeniu "Folklore" udział wzięli znany z The National Aaron Dessner (wyprodukował i skomponował 11 z 16 utworów), Bon Iver (autor jednej piosenki), William Bowery (twórca dwóch numerów) oraz Jack Antonoff.

Nad brzmieniem albumu czuwali też: Laura Sisk, Jon Low i Serban Ghenee. Autorem zdjęcia okładkowego jest Beth Garrabrant.

Płytę promować będzie singel "Cardigan", do którego powstał teledysk, a wyreżyserowała go sama Taylor Swift.



Poprzednia płyta Swift - "Lover" - ukazała się 23 sierpnia 2019 roku. Promowały ją single "Me!", "You Need To Calm Down", "Lover" i "The Man".



Tracklista "Folklore" prezentuje się następująco: