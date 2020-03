Taylor Swift przekazuje pieniądze fanom. Wszystko przez koronawirusa

Gdy amerykańska gospodarka z powodu koronawirusa trzęsie się w posadach i miliony ludzi traci pracę, Taylor Swift postanowiła pomóc tym ze swoich fanów, którzy popadli w największe tarapaty. Szczęściarze dostają od niej po 3 tys. dolarów.

W sieci zaroiło się od zaskakujących postów, które zamieszczają fani Taylor Swift. Ujawniają oni, że dostali od swojej idolki pomoc finansową. Piosenkarka przelewała na ich konto po 3 tys. dolarów, dołączając też słowa, które mają ich podnieść na duchu.

Osoby obdarowane przez gwiazdę wcześniej na jej profilach w serwisach Twitter i Tumblr skarżyły się na swoją trudną sytuację życiową - utratę pracy, brak środków do życia, itd.

"Byłam w szoku. Odjęło mi mowę. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś, kogo podziwiałam, kochałem i szanowałem, okazał mi taką hojność" - wyznała magazynowi "People" jedna z fanek Swift.

Szczodra wobec swoich fanów jest również Ariane Grande. Osobom w potrzebie przekazuje datki w wysokości 500 dolarów albo 1 tys. dolarów.

Przypomnijmy, że Taylor Swift będzie jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festivalu w Gdyni.

Na całym świecie potwierdzono ponad 680 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 31,8 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 124 tys. przypadków, prawie 2200 zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 1700 osób, zmarło w sumie 20.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.