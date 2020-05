Taylor Swift przechytrzyła Scootera Brauna. Posłuchaj coveru "Look What You Made Me Do"

Do sieci trafił cover utworu Taylor Swift "Look What You Made Me Do" w wykonaniu nieistniejącego zespołu Jack Leopards & The Dolphins Club. W ten sposób wokalistka, która wpadła na ten pomysł, chce zagrać na nosie właścicielowi praw do jej piosenek.

Taylor Swift zaaranżowała nagranie coveru jej przeboju /AFP PHOTO / ANGELA WEISS /East News

Przypomnijmy, że spór pomiędzy Taylor Swift a nowym właścicielem praw do jej starej muzyki Scooterem Braunem, trwa już prawie rok. Wokalistka była oburzona sposobem przejęcia praw do jej twórczości przez menedżera gwiazd od wytwórni Big Machine.



Ostatecznie Swift, aby odzyskać prawa do swoich utworów i płyt, zdecydowała, że nagra wszystkie numery jeszcze raz w innej wytwórni. To sprawi, że transakcja Scootera Brauna okaże się całkowicie nieopłacalna.

Jednak do tego momentu, wokalistka unika wykonywania swoich starych przebojów. Gwiazda wpadła tez na zaskakujący pomysł.

Swift bardzo chciała, aby jeden z jej utworów znalazł się na ścieżce dźwiękowej do serialu "Killing Eve". Z tego też powodu, aby ominąć problem praw Brauna, cover "Look What You Made Me Do" nagrał wymyślony przez nią zespół Jack Leopards & The Dolphins Club, w skład którego weszli jej młodszy brat Austin Swift oraz jej wieloletni przyjaciel, muzyk i kompozytor Jack Antonoff.



Producentką nagrania została Nils Sjöberg. To właśnie tego pseudonimu użyła Swift, gdy tworzyła tekst do przeboju "This Is What You Came For" Rihanny i Calvina Harrisa.

Oryginalny utwór "Look What You Made Me Do" pochodzi z płyty "Reputation" z 2017 roku.



