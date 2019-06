Taylor Swift: Nowa płyta "Lover" i singel "You Need To Calm Down" [WIDEO]

Do sieci trafił nowy numer Taylor Swift "You Need To Calm Down" z mocno politycznym przesłaniem. To jednak nie koniec niespodzianek od gwiazdy, która zapowiedziała, że jej siódmy album "Lover" trafi do sprzedaży 23 sierpnia tego roku.

Taylor Swift zaprezentowała nowy utwór i podała datę premiery nowej płyty /Taylor Hill /Getty Images

Przypomnijmy, że o nowej płycie Taylor Swift jej fani spekulują już od kilku miesięcy. Zaczęło się od wyszukiwania znaków w mediach społecznościowych. Następnie, gdy piosenkarka opublikowała teledysk "ME!" z Brandonem Urie z Panic! At The Disco, jej sympatycy zaczęli szukać ukrytych symboli w klipie.



"Uwielbiam, że są tym (wyszukiwaniem szczegółów - przyp. red.) tak zafascynowani i wiem, że będą o tym mówić między sobą jeszcze kilka lat" - mówiła w jednym z wywiadów.

We wspomnianym teledysku fani dopatrzyli się m.in. tytułu nowej płyty, która miała nazywać się "Lover". I trzeba przyznać, że teoria sprawdziła się w 100 procentach. W połowie czerwca Swift potwierdziła domysły fanów o tytule płyty.

Siódma płyta studyjna Taylor Swift ukaże się 23 sierpnia, znajdzie się na niej 18 piosenek, album ukaże się w czterech wydaniach.



"Płyta utrzymana jest w romantycznym klimacie - jednak nie jest to prosty temat. Nie wszystkie piosenki muszą być wesołe. Można znaleźć odrobinę romantyzmu w samotności i smutku lub walczeniu z przeciwnościami losu" - tłumaczyła.

Okładkę płyty stworzyła Kolumbijka Vahleria Rocha. Swift zapowiedziała również modową współpracę z Stellą McCartney. "Jest moją przyjaciółką od dawna. To kobieta, którą darzę ogromnym szacunkiem" - zdradziła Swift na Instagramie.



Tym informacją towarzyszyła również premiera kolejnego singla "You Need To Calm Down", w którym Swift nie tylko prosi swoich krytyków o uspokojenie się, ale kieruje wiadomość do wszystkich przeciwników środowiska LGBTQ.

Co ciekawe, wokalistka nie kryje faktu, że jej nowy album będzie dużo bardziej uwikłany w polityczne tematy. "Nie planuję przestawać zachęcać młodych ludzi do głosowania i próbować nakłonić ich do mówienia o tym, co dzieje się w naszym kraju. Myślę, że to jedna z najważniejszych rzeczy, które mogę zrobić" - mówiła niemieckiej agencji DPA.

