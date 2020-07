Taylor Swift i niespodziewana płyta "Folklore". Zobacz teledysk "cardigan"

Do sieci właśnie trafił niespodziewany ósmy studyjny album Taylor Swift - "folklore". W dniu premiery ukazał się także teledysk do pierwszego singla "cardigan".

Taylor Swift kompletnie zaskoczyła swoich fanów wydaniem nowej płyty /Roy Rochlin/FilmMagic /Getty Images

"Większość rzeczy, które planowałam tego lata, nie wydarzyło się, ale jest coś, czego nie planowałem, a się wydarzyło. Tą rzeczą jest mój ósmy album studyjny, 'Folklore'. Niespodzianka! Dziś o północy wydam cały mój nowy album z piosenkami, w które wlałam wszystkie moje zachcianki, marzenia, lęki i rozmyślania. Napisałam i nagrałam tę muzykę podczas izolacji, ale mimo to mogłam współpracować z kilkoma moimi muzycznymi bohaterami" - napisała w mediach społecznościowych Taylor Swift i przedstawiła współautorów nowego albumu.



Album powstał podczas zamknięcia spowodowanego epidemią COVID-19, co z pewnością wpłynęło na większą refleksyjność zawartych na nim utworów.

W liście do fanów opublikowanym za pośrednictwem Twittera, Taylor pisze: "Włożyłam w te piosenki wszystkie moje nastroje, marzenia, niepokoje i refleksje. W czasie pandemii moja wyobraźnia szalała, pisałam nie tylko swoje historie ale też zupełnie nieznanych mi ludzi, z ich perspektywy wczuwając się w życie. Mam nadzieję, że zrobiłam to tak dobrze, jak na to zasłużyły".

W tworzeniu "Folklore" udział wzięli znany z The National Aaron Dessner (wyprodukował i skomponował 11 z 16 utworów), Jack Antonoff (znany ze współpracy z Laną Del Rey, nazwany przez Taylor "muzyczną rodziną"), muzycy zespołu Bon Iver (współtworzyli jedną piosenkę w której udzielili się także wokalnie) i William Bowery (twórca dwóch numerów).



Fani błyskawicznie zaczęli szukać informacji o tym ostatnim twórcy. Okazało się, że w bazie kompozytorów i producentów nie ma nikogo o takim nazwisku, pojawiły się spekulacje, że pod pseudonimem William Bowery ukrywa się Joe Alwyn, prywatnie partner Taylor Swift.

Zdjęcie Taylor Swift i Joe Alwyn są parą od 2016 r. / Robert Kamau/GC Images / Getty Images

Swift i Alwyn na początku swojej znajomości w 2016 r. mieli się spotkać w okolicach hotelu Bowery w Nowym Jorku. Dodatkowo Alwyn jest prawnukiem kompozytora i muzyka Williama Alwyna. Sama Taylor nie skomentowała wyniku "śledztwa" swoich fanów.

Nad brzmieniem albumu czuwali też: Laura Sisk, Jon Low i Serban Ghenee. Autorem zdjęcia okładkowego jest Beth Garrabrant.

Płytę promuje singel "Cardigan", do którego powstał teledysk, a wyreżyserowała go sama Taylor Swift. Za zdjęcia odpowiada światowej sławy operator Rodriego Prieto ("Milczenie", "Amores Peros", "Tajemnica Brokeback Mountain"). Ponadto wszystkie utwory zostały ozdobione lyric video.

"Gdyby nie ten rok, prawdopodobnie nadmiernie rozmyślałabym nad "perfekcyjną" datą wydania albumu, jednak czas w którym żyjemy uświadomił mi, że nic nie jest zagwarantowane. Moja intuicja mówi, że gdy robisz to, co kochasz, powinienem po prostu dzielić się tym ze światem. Jest to rodzaj niepewności, który akceptuję" - podkreśla Taylor Swift.

Wersja podstawowa albumu "Folklore" składa się z 16 utworów i jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Ponadto wydawnictwo ukaże się w 8 wersjach CD oraz w 8 wersjach na winylu.

W serwisach cyfrowych płyta - po raz pierwszy w dorobku Swift - została umieszczona w kategorii alternatywa. Według doniesień mediów, zostanie ona zgłoszona właśnie w tej kategorii do przyszłorocznej edycji nagród Grammy.



Poprzednia płyta Swift - "Lover" - ukazała się 23 sierpnia 2019 roku. Promowały ją single "Me!", "You Need To Calm Down", "Lover" i "The Man".

Przypomnijmy, że 30-letnia Amerykanka miała być jedną z głównych gwiazd tegorocznego Open'er Festivalu w Gdyni. Lipcowa impreza z powodu pandemii koronawirusa została przełożona na 2021 r.



Tracklista "Folklore" prezentuje się następująco: