Taylor Hawkins zmarł 25 marca w wieku 50 lat w hotelu w Bogocie (Kolumbia) przed rozpoczęciem trasy Foo Fighters. Później ujawniono, że w moczu muzyka znaleziono ślady aż 10 różnych substancji psychoaktywnych, w tym: marihuanę, opioidy, leki antydepresyjne i benzodiazepinę znajdującą się w lekach przeciwlękowych. Oficjalnie nie podano jednak przyczyny śmierci perkusisty, ani czy ta mieszanka mogła się do niej przyczynić.

Wideo Foo Fighters - My Hero - Taylor Hawkins Tribute Concert - Live at Wembley Stadium London 03/09/22

Taylor Hawkins zmarł przez szczepionkę na COVID-19? Muzyk Foo Fighters komentuje

Pojawiło się jednak sporo teorii spiskowych na temat śmierci perkusisty Foo Fighters. Wg. jednej z nich, Hawkins zmarł z powodu przyjęcia szczepionki na koronawirusa, a zmusił go do tego sam Dave Grohl.

Gitarzysta zespołu, Chris Shiflett, skometnował to podczas niedawnej rozmowy z "The Plug".

"Większość ludzi traktuje tę sprawę z szacunkiem, ale są tacy, którzy opowiadają bzdury o tym, że Dave Grohl zabił Taylora zmuszając go do przyjęcia szczepionki na COVID-19. Naprawdę idziecie w tę stronę? Pie***cie się. Staram się na to nie zwracać uwagi, ale takie bezczelne brednie mnie wkurzają' - powiedział.

