Lena Katina opowiedziała swoim fanom w relacji na Instagramie, że w 2022 roku zostanie zorganizowany koncert w formule "Tribute show" upamiętniający tATu, w którym wezmą udział razem z koleżanką z zespołu Julią Volkovą.

To samo wideo wokalistka dodała też w formie posta razem z prośbą, aby fani podzielili się swoimi propozycjami artystów, którzy mogliby w takim koncercie wystąpić.



"Oficjalny Tribute show TATU odbędzie się wiosną 2022 roku. Napiszcie w komentarzach jakich artystów, chcielibyście usłyszeć na scenie z nami! Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne" - napisała Katina.



Informację, również na Instagramie, potwierdziła Julia Volkova.

Ciężko w tym momencie przewidzieć w jakiej dokładnie formule odbędzie się koncert i jaki będzie wkład obu artystek w to wydarzenie, ale zdecydowanie czekamy i trzymamy kciuki, żeby tATu wystąpiło znowu na scenie.



Duet tATu wypromował na świecie takie hity jak "Ya Soshla S Uma", "Nas Ne Dogonyat", czy "All About Us". Zespół oficjalnie zakończył działalność w 2011 roku.

