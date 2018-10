Tatiana Okupnik w nowej fryzurze wróciła na scenę [INSTAGRAM]

Dawno niewidziana Tatiana Okupnik wróciła na scenę, a na Instagramie zaprezentowała się w nowej fryzurze.

Tatiana Okupnik wróciła na scenę /Łukasz Szeląg / Reporter

Po rozstaniu z grupą Blue Cafe (2005) Tatiana Okupnik wydała trzy płyty, wzięła udział w programach "Gwiazdy tańczą na lodzie" (prowadząca), "X Factor" (jurorka) i "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (uczestniczka).

We wrześniu 2013 r. wyszła za Michała Micielskiego, menedżera koszykarza Marcina Gortata. Informacje o ślubie udało się im utrzymać w tajemnicy przed mediami.

Dwa lata po ślubie para przeprowadziła się do USA, a wokalistka całkiem zniknęła z muzycznego biznesu, skupiając się na życiu rodzinnym.

"Życie prywatne cały czas będę chroniła" - podkreślała i słowa dotrzymała.

Sama w mediach społecznościowych poinformowała, że została mamą - we wrześniu 2016 r. urodziła córkę Matyldę, z kolei w kwietniu tego roku na świat przyszedł jej syn Tymon.

Teraz Tatiana Okupnik pokazała się na Instagramie w nowej fryzurze.

"Pierwsze koty za płoty" - napisała, dodając hasztagi "torwar" i "wawa".

To właśnie na Torwarze w Warszawie w poniedziałek (22 października) Okupnik wzięła udział w koncercie "Tribute to...". Projekt to hołd dla takich nieżyjących gwiazd, jak m.in. Prince, Michael Jackson, George Michael, Amy Winehouse, Whitney Houston, Joe Cocker, Freddie Mercury, John Lennon.

Na scenie pojawia się w sumie ok. 200 artystów: 10 wokalistów, 100-osobowa orkiestra symfoniczna, 80-osobowy chór, tancerze i akrobaci. Przeboje śpiewają Janusz Radek, Kasia Cerekwicka, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Krzysztof Cugowski, Kasia Moś, Tomasz Tomson Lach, Baron, Ania Dąbrowska i Justyna Steczkowska. Wydarzenie prowadzą Edyta Herbuś i Piotr Polk.

Kolejne koncerty "Tribute to..." odbędą się w Toruniu (Hala Arena, 2 listopada), Poznaniu (Hala Arena, 8 listopada), Lublinie (Hala Globus, 18 listopada) i Wrocławiu (Hala Stulecia, 21 listopada).