"Taniec z gwiazdami": Kajra nową uczestniczką programu Polsatu. Kim jest żona Sławomira?

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzysząca swojemu mężowi Sławomirowi (wielki przebój "Miłość w Zakopanem") na scenie została nową uczestniczką show Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".

Kajra i Sławomir podczas Polsat SuperHit Festiwalu AKPA

Informacja o dołączeniu Kajry do obsady 12. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (w sumie będzie to 25. seria) pojawiła się podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie.

Magdalena Kajra Kajrowicz wystąpiła tam w ramach koncertu "Najlepsi z Najlepsi" u boku swojego męża Sławomira.

Wokalistka wchodzi w skład jego zespołu Trzymajmy się Zapały.

Na scenie Opery Leśnej w Sopocie wykonali piosenki "Miłość w Zakopanem" (z rąk prowadzących gwiazdorska para otrzymała poczwórną diamentową płytę za swój najpopularniejszy utwór) oraz "Będę z nią" w towarzystwie akordeonisty Marcina Wyrostka.

Ten drugi numer promuje wydaną w październiku 2020 r. drugą płytę "The Best of", która zawiera także przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem) czy "Totalny Love".

W sierpniu Kajra i Sławomir będą świętować dziesiątą rocznicę ślubu.

Dotychczas ujawniono, że w "Dancing With the Stars. Tańcu z gwiazdami" pojawią się Oliwia Bieniuk, Sylwia Bomba, Kinga Sawczuk i Denis Urubko.

Jesienią 2016 r. Sławomir w tym tanecznym show Polsatu zajął 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą.