Robert Lewandowski i polski rap. Tych wykonawców słucha piłkarz

Robert Lewandowski przez lata przyzwyczaił kibiców do tego, że bardzo dba o sportową rutynę. Dieta, regeneracja i treningi mają w jego życiu ogromne znaczenie. W kwestiach żywieniowych może liczyć na wsparcie Anny Lewandowskiej, która od dawna kojarzona jest ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną.

Znacznie mniej mówiło się jednak o tym, czego piłkarz słucha na co dzień. Ten temat zawsze budzi ciekawość, bo muzyka często pokazuje znane osoby z bardziej prywatnej strony. W przypadku Lewandowskiego ważne miejsce zajmuje polski rap.

Jedną z piosenek, które piłkarz lubi, jest "Billy Kid" ReTo. Na jego playlistach pojawiały się także utwory takich wykonawców jak Quebonafide, Smolasty czy Taco Hemingway. To pokazuje, że Lewandowski dobrze zna współczesną polską scenę i nie ogranicza się wyłącznie do największych radiowych przebojów.

Muzyka Roberta Lewandowskiego przed meczem. Nie tylko rap

Polski rap to ważna część muzycznego świata Lewandowskiego, ale nie jedyna. Jakiś czas temu na Spotify pojawiła się playlista "My Matchday Songs: Lewandowski". Znalazły się na niej piosenki, których piłkarz lubi słuchać w dni meczowe.

W zestawieniu można było znaleźć bardzo różne nazwiska. Obok rapowych brzmień pojawili się m.in. Coldplay, Billie Eilish, Benson Boone, Dua Lipa, Zayn Malik oraz Justin Bieber. To już bardziej międzynarodowy wybór, w którym mieszają się pop, lżejsze brzmienia i utwory dobre do budowania nastroju przed ważnym występem.

Dla sportowca muzyka przed meczem może mieć szczególne znaczenie. Pomaga się wyciszyć, skoncentrować albo podnieść energię. Każdy zawodnik ma własny sposób na wejście w odpowiedni rytm. Lewandowski najwyraźniej wybiera różnorodność.

Lewandowski w Barcelonie odkrył nowe brzmienia. Hiszpańscy artyści też są na liście

Po przeprowadzce do Barcelony w muzycznym guście Roberta Lewandowskiego pojawiło się więcej hiszpańskojęzycznych artystów. To naturalne, bo życie w innym kraju często otwiera na nowe dźwięki, język i kulturę.

Do grona wykonawców, których słucha piłkarz, należą m.in. Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, JHAYCO, Rosalía, Quevedo, Maluma oraz Shakira. To nazwiska dobrze znane fanom muzyki latynoskiej i popu. Ich piosenki często łączą taneczny rytm z bardzo nowoczesnym brzmieniem.

Widać więc, że Lewandowski nie zamyka się w jednym gatunku. Z jednej strony sięga po polski rap, z drugiej po światowy pop i hiszpańskojęzyczne przeboje. Jego playlista jest dokładnie taka, jak życie piłkarza grającego na najwyższym poziomie: międzynarodowa, dynamiczna i pełna różnych inspiracji.





