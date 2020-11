Tadeusz Seibert i teledysk "Nie!obojętność". Barbara Kurdej-Szatan z mężem i inni goście specjalni

Finalista dziesiątej edycji "The Voice of Poland" Tadeusz Seibert prezentuje teledysk do nowej piosenki "Nie!obojętność". Do współpracy zaprosił m.in. Barbarę Kurdej-Szatan i jej męża Rafała Szatana, Nicka Sincklera, Przemka Puka i Katarzynę Ptasińską.

Tadeusz Seibert w "The Voice of Poland" był podopiecznym Margaret AKPA

Tadeusz Seibert dał się poznać szerszej publiczności jesienią 2019 r. w dziesiątej edycji "The Voice of Poland". Podopieczny Margaret (i jej niedoszły chłopak z nastoletnich lat) dotarł do samego finału show TVP.

Nie była to jego pierwsza przygoda z telewizyjnym konkursem talentów - wcześniej próbował swoich sił w m.in. "Idolu" (etap teatralny w ostatniej edycji w 2017 r.), "Must Be The Music", "Mam talent" i "Szansie na sukces".

Od dłuższego czasu 28-letni wokalista pracuje nad swoją debiutancką płytą - po singlach "Na skraj świata" i "Na nic nie czekam" zaprezentował właśnie utwór "Nie!obojętność".

"To swego rodzaju protest song, który dotyka problemu szeroko pojętej (nie)tolerancji. Śpiewam w nim o tym jak ważne jest to 'ile nas łączy, a nie dzieli'. Zatrzymajmy się na te 3 minuty, zastanówmy... A potem pomyślmy 'do dzieła'! Widzisz? Słowa, nawet te wypowiedziane w myślach, stanowią bodziec do działania. Są jak kotwice, które odpowiednio zarzucone mogą zmienić świat. Aby tak się stało potrzeba 'nieobojętności'. Oto ona: skromna i piękna! Zaśpiewajmy ją razem! Uznajmy siebie nawzajem i zacznijmy budować mosty! Tak po prostu. Z miłości! Z nieobojętności!" - podkreśla Tadeusz Seibert, który napisał tekst do swojej piosenki.

Autorami muzyki są Tadeusz Seibert, Andrzej Granat, Adam Lemańczyk i Przemysław Puk.

Za teledysk "Nie!obojętność" odpowiada Olga Czyżykiewicz, mająca na koncie klipy dla m.in. Natalii Kukulskiej, Sylwii Grzeszczak, Margaret, Michała Szczygła, Alicji Szemplińskiej, Sarsy, Nataszy Urbańskiej, Małgorzaty Markiewicz, grup Łobuzy, Wilki, Me And That Man, The Dumplings czy Blauka.

W teledysku "specjalny udział" wzięli Barbara Kurdej-Szatan, jej mąż Rafał Szatan, Katarzyna Ptasińska, Nick Sinckler i Przemek Puk. Poza tym wystąpili m.in. wokalistki Patrycja Jewsienia (razem byli w "Idolu") i KYÖKU oraz aktor Krzysztof Wojciulewicz.