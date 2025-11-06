Taco Hemingway w swoim dorobku ma sześć pełnych albumów studyjnych i kolejne sześć minialbumów. Jego ostatnia płyta "1-800-Oświecenie" wydana we wrześniu 2023 roku, pobiła rekord największej liczby odsłuchań w ciągu jednego dnia w serwisie Spotify w Polsce. Krążek zadebiutował na 1. miejscu OLiS oraz pokrył się diamentem.

Wszystkie wydawnictwa w katalogu Taco Hemingwaya dziś cieszą się ogromną popularnością nie tylko w streamingu. Fani bardzo cenią sobie bogate fizyczne wersje albumów. Nie wszystkie z nich doczekały się jednak wydania na winylu. Teraz ta sytuacja się zmieni!

Cała dyskografia Taco Hemingwaya na winylu!

Na oficjalnej stronie rapera rozpoczęła się przedsprzedaż winylowych wydań wszystkich dotychczas wydanych materiałów. Nie zabraknie specjalnego wydania "Trójkąta Warszawskiego" czy "Umowy o dzieło". Dodatkowo po raz pierwszy na dużym krążku otrzymamy płyty, które już dziś cieszą się statusem klasyków współczesnego polskiego rapu "Wosk" oraz "Cafe Belgę" + "Flagey EP"!

Wszystkie dostępne w przedsprzedaży wydania płyt winylowych Taco Hemingwaya

Start preorderów planowany jest na poniedziałek 24 listopada. Wszelkie szczegóły dotyczące wydań, gramatury płyt i ich kolorów znajdziemy na oficjalnej stronie Taco Hemingwaya. W regularnej sprzedaży dostępny jest również winyl "1-800-OŚWIECENIE".

