Szymon Wydra & Carpe Diem: Zobacz teledysk "Co na raz, co na dwa"

"Długo zastanawialiśmy się, czy w tych chorych czasach jest sens 'wypuszczać' nowe piosenki. Czy to po prostu wypada?" - pytają muzycy grupy Szymon Wydra & Carpe Diem. Pozytywną odpowiedzią jest opublikowany właśnie teledysk "Co na raz, co na dwa".

Szymon Wydra & Carpe Diem prezentują teledysk "Co na raz, co na dwa" AKPA

W połowie czerwca ukazała się szósta płyta nagrana pod szyldem Szymon Wydra & Carpe Diem - "Przesłanie".

Clip Szymon Wydra & Carpe Diem Co na raz, co na dwa

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "Co na raz, co na dwa" w serwisie Teksciory.pl!

Ciekawostka - do wszystkich utworów z tego wydawnictwa nakręcono teledyski.

Teraz zespół opublikował klip do nagrania "Co na raz, co na dwa".



"Długo zastanawialiśmy się, czy w tych chorych czasach jest sens 'wypuszczać' nowe piosenki. Czy to po prostu wypada? Odpowiedź przyszła bezpośrednio od słuchaczy, od ludzi, dla których muzyka jest odskocznią od często niezwykle trudnej codzienności. A takich ludzi nie brakuje. Przecież muzyka zawsze miała 'łagodzić obyczaje', ale nie tylko, wiele osób szuka w niej lekarstwa na życiowe bolączki lub zwykłego ukojenia. Choćby te dźwięki były 'lekkie, łatwe i przyjemne'" - opowiadają muzycy.

"Kto wie, może to jest jakiś sposób na osiągnięcie wewnętrznego spokoju, który akurat dziś jest tak niezwykle potrzebny? W tej sytuacji nie mogliśmy nie wydać piosenki, która może się stać... terapią dobrym nastrojem. Czego, oczywiście, wszystkim bardzo życzymy" - dodają.

Autorami piosenki "Co na raz, co na dwa" są Szymon Wydra, Jarosław Suski, Zbigniew Suski (muzyka) i Szymon Wydra, Marek Kusak, Zdzisław Zabierzewski, Zbigniew Suski (tekst).