"Pewnie kojarzycie historyjki z małolatami, którzy podawali piłkę wielkim piłkarzom podczas meczów swojej ulubionej drużyny, a po latach wychodzą razem na bojo. Dziś mogę powiedzieć, że czuję się trochę bohaterem takiej historyjki. Nie wiem, czy gramy w jednej lidze, bo brakuje mi jeszcze wielu dokonań i masy doświadczenia, ale wyszliśmy pograć razem. Mama we łzach, braciak dumny. To oni zaszczepili we mnie rap, m.in pierwszymi numerami Peja Slums Attack, które przegrywaliśmy na kasety. Spełniliśmy moje marzenie z dzieciaka. Zróbcie hałas dla Peja Slums Attack! Zrobiliśmy razem mocny numer na bicie HUT'a i Litt Willson'a" - napisał Szymi Szyms na swoim oficjalnym kanale na Facebooku.

Szymi Szyms zadebiutował w czerwcu 2020 roku albumem "Tokio Hotel" wydanym nakładem QueQuality. Na płycie raper w ekshibicjonistyczny sposób opowiadał o swoim życiu: marzeniach, upadkach i relacjach. Mixtape"Brzydkie" to natomiast luźne refleksje i przemyślenia artysty.

Wydawnictwo zapowiadają tytułowy singel z gościnnym udziałem ZetHy, "Kiedyś poznałem" i "Asakura" z Opałem.

1."BRZYDKIE feat. ZetHa (prod. Cheez)

2."NOWY ŚWIAT TO MÓJ NOWY PROBLEM (prod. GUNDA)

3."KIEDYŚ POZNAŁEM (prod. FVCKOFF)

4."ASAKURA feat. Opał (prod. FVCKOFF)

5."WARZONE" (prod. FVCKOFF)

6."WUNDERWAFFE" feat. FENO (prod. FVCKOFF)

7."BULLERBYN" feat. MISZEL, BUFFEL (prod. Gunda)

8."ZMIANY" (prod. FVCKOFF)

9."WEŹ NIE ŻARTUJ" feat. PEJA (prod. HUT x Litt Willson)

10."NIE MAM" (prod. FVCKOFF)

11."BIAŁY ROOM" (prod. Cheez)

12. "BAIZEL" (prod. FVCKOFF).