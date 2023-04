Szykuje się powrót Pink Floyd? Zaskakująca deklaracja!

Nick Mason, który występuje w Pink Floyd od samego początku i jest jednocześnie najdłużej aktywnym w zespole członkiem, mówi w rozmowie z The Sun, że mógłby wziąć udział w ewentualnym zjednoczeniu zespołu. Czy to kolejna wypowiedź, która miałaby pojednać zwaśnionych artystów - Davida Gilmoura i Rogera Watersa?

Artykuł Nick Mason's Saucerful of Secrets w Łodzi: Nicka Psychodeliczna Kolacja [RELACJA, ZDJĘCIA] Padła niedługo po pozytywnej opinii muzyka wobec nowej wersji "The Dark Side Of The Moon", którą samotnie nagrał Roger Waters. "[Roger] wysłał mi kopię tego, nad czym pracował, a ja napisałem do niego i powiedziałem: 'Co zadziwiające, to jest absolutnie genialne!'. Było i jest. To nie jest coś, co psułoby oryginał, to ciekawy dodatek" - wyznał perkusista.

Przypomnijmy, że 79-letni basista Pink Floyd nagrał na nowo legendarny krążek, gdyż sądzi, że muzyka Pink Floyd "przykrywa" jego prawdziwe znaczenie. Do pracy nie zaprosił jednak żadnego z dawnych kolegów, a ich partie na nowym nagraniu całkiem pominął. Nick Mason, który po odejściu Watersa został w zespole u boku Davida Gilmoura i trwał aż do 2014 roku, ostatnio wziął udział także w nagraniu utworu wspierającego Ukrainę. Muzyk pozostaje w dobrych stosunkach z Gilmourem, ale także Watersem i od lat mówi się, że prawdopodobnie to on jest pomostem pomiędzy obojgiem. "Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Kusi mnie, by powiedzieć, że jestem dostępny na wszystko" - stwierdził w rozmowie z The Sun.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nick Mason's Saucerful of Secrets - Arnold Layne w Łodzi INTERIA.PL

Czy jest jeszcze szansa na zjednoczenie Pink Floyd?

Tymczasem wiadomo, że David Gilmour i Roger Waters od lat są skłóceni. Ich relacjom nie pomogły ostatnie wyznania Watersa na temat talentu muzycznego Gilmoura, a także wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie. Koncert muzyka w Polsce, który miał odbyć się w kwietniu tego roku, po naporze lokalnych działaczy został odwołany. Podobnie stało się z koncertem we Frankfurcie, a wydarzenie w Monachium pomimo początkowego sprzeciwu ma odbyć się zgodnie z planem.

W międzyczasie powstała petycja wspierająca działania Rogera Watersa, mająca powstrzymać odwołanie koncertu we Frankfurcie, a podpisało ją dotąd ponad 31 tysięcy osób - w tym Nick Mason, Eric Clapton, Brian Eno i Tom Morello.

Po licznych wypowiedziach Rogera Watersa głos zabrała także Polly Samson (żona D. Gilmoura i tekściarka Pink Floyd w okresie po odejściu Watersa), która nazwała go "antysemitą do zgniłego rdzenia". Z tą opinią zgodził się sam Gilmour cytując jej wypowiedź na Twitterze i dodając od siebie: "Każde słowo to oczywista prawda". Basista odpowiadał, że ich słowa są "podżegające i nieprawdziwe". Zapowiadał także kroki prawne.

Więcej o ostatnich wypowiedziach legendy Pink Floyd przeczytasz tutaj.