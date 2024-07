Celine Dion długo marzy, aby znów występować. Prawdopodobnie teraz to będzie możliwe. Według portalu The Sun okazuje się, że piosenkarka dostała propozycję zagrania na otwarciu igrzysk, co byłoby dla niej idealną okazją, aby powrócić na scenę z przytupem. Dodatkowo coraz śmielej pokazuje się publicznie - w tym roku pojawiła się na Grammy 2024, premierze swojego filmu "I Am: Celine Dion" oraz meczu NHL.