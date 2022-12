Szykuj się na sylwestra z ESKA TV i zgarnij 2023 zł na 2023 rok!

ESKA TV sylwestrową zabawę rozpoczyna z samego rana i odpala Sylwestrową Kumulację. Od 7:00 widzowie mogą polować na klipy, by zgarnąć 2023 zł na 2023 rok! Szansa na wygranie tej pokaźnej sumki będzie tylko w sylwestra. Co godzinę do 22:00 na antenie stacji będzie szansa na upolowanie klipu, a co za tym idzie pieniędzy.

Od 12:00 do 20:00 ESKA TV pokaże program Top Of The Top 2022, czyli muzyczne podsumowanie mijającego roku. Prowadzący ESKA TV: Ola Kot, Ola Ciupa, Jankes i Michał Hanczak będą bawić się w eskowym Party Busie przypominając hity 2022 roku!Od 20:00 na antenie stacji królować już będzie tylko muzyka! Do białego rana ESKA TV będzie grać największe hity.

Co zrobić, by wygrać 2023 zł na 2023 rok w ESKA TV? Zasady są proste: wystarczy włączyć ESKA TV, upolować jeden z konkursowych klipów, wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ESKA TV na FB i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć 2023 zł na 2023 rok?

Oto lista klipów na które trzeba polować, by wygrać kasę:

po godz. 7.00 - PINK "Never Gonna Not Dance Again"

po godz. 8.00 - Dawid Podsiadło "To co masz Ty"

po godz. 9.00 - Lil Nas X "STAR WALKIN"

po godz. 10.00 - Sobel "Piękni Ludzie"

po godz. 11.00 - The Black Eyed Peas "Simply The Best"

po godz. 12.00 - Ed Sheeran "Shivers"

po godz. 13.00 - George Ezra "Dance All Over Me"

po godz. 14.00 - Olivia Adams "Never Say Never"

po godz. 15.00 - Bam Bam - Camila Cabello ft. Ed Sheeran "Bam Bam"

po godz. 16.00 - Imagine Dragons "Sharks"

po godz. 17.00 - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta "Don't You Worry"

po godz. 18.00 - Taylor Swift "Anti Hero"

po godz. 19.00 - Sam Smith "Unholy"

po godz. 20.00 - The Prince Karma "Later B**ches"

po godz. 21.00 - Bruno Mars "Uptown Funk".