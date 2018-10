Szpaku i Paluch "Szlam": Ostatni teledysk przed premierą płyty "ATYPOWY"

19 października do sprzedaży trafi debiutancki album Szpaka "ATYPOWY". Dzień przed premierą do sieci trafił jego wspólny teledysk z Paluchem do numeru "Szlam".

Szpaku w teledysku "Szlam" /

"Szlam" to trzeci singel zwiastujący debiutancki album Szpaka "ATYPOWY". Gościnnie w kawałku pojawił się Paluch, a za jego produkcję odpowiedzialny był D3W.

Reklama

"Trzeci singel pełen jest szczerych wersów od dwóch czołowych reprezentantów BOR. 'Szlam' to cały syf, który w nas siedzi. Syf, którego mamy dość, ale od którego nie sposób uciec" - czytamy w opisie

Do tej pory Szpaku nagrał jedynie EP-kę "BORUTO", która ukazała się w marcu tego roku.

Tracklista płyty "ATYPOWY":

1." Alicja" prod. Kubi Producent

2. "W Krainie Czarów" prod. PSR

3. "UFO" rod. Michał Graczyk

4. "Szlam" feat. Paluch prod. D3W

5. "Lavender Town" feat. Białas prod. Deckster

6. "Zombie" prod.D3W

7. "Hinata" prod. Deemz

8. "Nieważne prod. Got Barss

9. "Oddajemy krew Wampirom" feat. Włodi prod. megot

10. "Ja YETI" prod. Michał Graczyk & Rutkovsky

11. "MOJO JOJO" prod. Kubi Producent

Zobacz teledysk "Szlam":