Pod koniec listopada premierę będzie miała książka "Brutally Honest" znanej z grupy Spice Girls Mel B. Wokalistka zgodnie z tytułem jest "brutalnie szczera", a właśnie poznaliśmy szokujący fragment dotyczący sytuacji z 2014 r.

W najnowszych wspomnieniach Spicetka ujawniła, że na godziny przed finałem brytyjskiej wersji "X Factora" w 2014 r. próbowała popełnić samobójstwo zażywając 200 tabletek aspiryny.

"Mam 39 lat, patrzę na siebie w lustrze w łazience mojego wynajmowanego domu w Kensington w Londynie, trzymając otwartą butelkę z aspiryną i wkładając kolejną pigułkę do ust" - pisze Mel B.

Wokalistka twierdzi, że znalazła się wówczas na krawędzi w związku ze swoim burzliwym małżeństwem ze Stephenem Belafonte. Mel przekonuje, że jej mąż ją atakował fizycznie i słownie. Belafonte (rozwiedli się ostatecznie w grudniu 2017 r. po 10 latach małżeństwa) publicznie odrzucał te oskarżenia.

"Czułam się znienawidzona przez człowieka, który obiecał, że będzie mnie kochał i mnie chronił, mojego męża i menedżera" - wspomina teraz Mel B.

W książce opisuje, jak łykała kolejne tabletki. Gdy doszła do 200, zaczęła się zastanawiać, czy na pewno chce odebrać sobie życie.

"Kiedy łyknęłam ostatnią tabletkę, wiedziałam już, że nie chcę nigdzie odchodzić. Powiedziałam sobie 'Melanie! Co ty do cholery wyprawiasz? Weź się w garść!'" - czytamy.

