Przypomnijmy, że niedawno o Dominice Barabas zrobiło się głośno, gdy jej partner i menedżer zgłosił jej zaginięcie. Odnaleziono ją po upływie doby.



Dominika Barabas ujawnia. "Jestem ofiarą przemocy domowej"

Wokalistka niecały miesiąc po tym zdarzeniu zdecydowała się opowiedzieć swoją historię i wyjaśnić wszystkie nieporozumienia, które pojawiły się w mediach.

"Wobec informacji jakie pojawiły się w mediach na mój temat w ostatnim czasie, winna Wam jestem słowo wyjaśnienia. Nie chciałam poruszać tego tematu, ale z przykrością stwierdzam że bez publicznego prania brudów się nie obejdzie" - rozpoczęła.



"Jestem ofiarą przemocy domowej - zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Mateusz Brzostowski - wklejam stronę www, gdyż kolega wylogował się z fb - jest posiadaczem tzw. "niebieskiej karty"... ostatni koncert przełożyłam nie z powodu covidu - jak głosił post na moim oficjalnym fp - ale z powodu pobicia; przepraszam Was za to kłamstwo, wrzucone zdjęcie do postu było nieaktualne, by nie wzbudzać podejrzeń..." - ujawniła Barabas.

"Na początku marca tego roku byłam już naprawdę zmęczona całą sytuacją 'domową' i cholernie roztrzęsiona; kiedy zagroziłam, że podam do publicznej informacji co dzieje się w naszych czterech ścianach, mój oprawca wytworzył sztuczną medialną nagonkę, ukazując mnie jako osobę niepoczytalną, oraz wciskając mnie do szpitala psychiatrycznego jako niedoszłą samobójczynię (!) - wszystko po to, by wybielić swoje winy i do reszty zrujnować mi życie" - czytamy.



Wokalistka zdementowała również informację o swoim zaginięciu. Przyznała, że z premedytacją uciekła od swojego partnera i zostawiła wszystkie urządzenia, po których można było ją namierzyć.



"Aktualnie mam już spokojny dom, ogromne wsparcie rodziny i przyjaciół, oraz upragniony święty spokój. Jedyne czego żałuję to fakt, że tak długo ukrywałam przed wszystkimi prawdę.

Jest mi potwornie wstyd pisząc to wszystko... ale mam nadzieję, że kilka moich liter uchroni innych od złego" - zakończyła.

Mateusz Brzostowski nie skomentował tego, co napisała Dominika Barabas.